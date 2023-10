População de São Sebastião ganha acesso facilitado a medicamentos

O objetivo é oferecer mais conforto a usuários e servidores, garantir a correta preservação dos medicamentos e facilitar o acesso

Três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Sebastião, de números 2, 3 e 9, tiveram suas farmácias revitalizadas. O objetivo é oferecer mais conforto a usuários e servidores, garantir a correta preservação dos medicamentos e facilitar o acesso ao serviço prestado pelo governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF).

“Melhorou para os servidores e para a gente, viu? Venho mensalmente pegar medicamentos depois das consultas”, conta a aposentada Maria dos Anjos Soares, 60 anos, usuária da UBS 9 de São Sebastião. “Toda a unidade ficou boa. Somos muito bem atendidas aqui”, concorda a também aposentada Marilena Rodrigues, de 58 anos.

As melhorias envolvem troca de piso, pintura das paredes e do teto, reorganização das salas de farmácia, criação de acesso pelo lado externo das UBSs, tirando a necessidade de entrar na unidade para ter acesso ao serviço de farmácia. Outra medida foi a instalação de novo aparelho de ar-condicionado, fundamental para manter os medicamentos nas condições indicadas.

Logística

As farmácias das UBSs têm seus estoques abastecidos pela rede logística da SES-DF e possuem mais de 200 tipos diferentes de medicamentos previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), entre os adquiridos pelo próprio GDF e os repassados pelo Ministério da Saúde (MS). “Atendemos qualquer pessoa, moradora de qualquer lugar, desde que tenha o cartão do SUS e a prescrição médica em duas vias, inclusive da rede privada”, explica a farmacêutica Fernanda França. As unidades funcionam das 7h às 17h.

A servidora está lotada na UBS 3 de São Sebastião, localizada no conjunto 6 da quadra 301. O local é procurado tanto por moradores da área quanto por trabalhadores da região. É o caso da diarista Tânia Maria de Jesus, de 33 anos. “Posso pegar em qualquer posto, mas gosto mais daqui porque é tranquilo e o atendimento é muito bom”, destaca.

A diretora de Atenção Primária da Região Leste de Saúde – São Sebastião, Paranoá, Itapoã e Jardim Botânico -, Janaína Oliveira, ressalta as adequações nas UBSs como uma forma de ampliar o serviço oferecido à população.

Mais revitalizações

Por meio do contrato de manutenção predial, a SES-DF também tem feito outras intervenções em unidades da Região Leste de Saúde. A UBS 1 do Itapoã, por exemplo, passou por adequações na área de atendimento odontológico. Já a UBS 3 do Paranoá ganhou melhorias na sala de vacinas e na sala de coleta de exames, serviço também executado na UBS 3 de São Sebastião. “A nossa ideia é que o usuário tenha a maior resolutividade na UBS. Que ela seja realmente o local em que ele consiga coletar e receber o resultado dos exames de baixa complexidade”, explica a diretora.

Com mais de 300 mil habitantes, a Região Leste de Saúde conta com 25 UBSs abertas à população, além de cinco vinculadas aos programas de saúde da população prisional.

Para mais informações, contate-nos pelo e-mail: [email protected]