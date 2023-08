GDF retira 1,7 tonelada de lixo do lago do Parque da Cidade

Batizada de Operação Lagoa Azul, a ação contou com a participação de cerca de 100 profissionais, entre reeducandos e garis do SLU

O Governo do Distrito Federal (GDF) retirou, na última sexta-feira (25), 1,7 toneladas de resíduos do lago do estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubistchek. Entre o lixo recolhido estavam galhos de árvores, pedaços de madeira, plásticos, latas e até restou de um celular. O material foi levado para a Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

“Retiramos quase duas toneladas de lixo em menos de quatro horas de ação. O Parque da Cidade, patrimônio cultural e histórico de Brasília, merece ser preservado. Aproveito e faço um pedido que a população também cuide dele. O meio ambiente agradece”, afirma o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Batizada de Operação Lagoa Azul, a ação contou com a participação de cerca de 100 profissionais, entre reeducandos do projeto Mãos Dadas – coordenado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) -, garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e servidores da Administração do Parque da Cidade – vinculada à Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) -, do programa GDF Presente da Secretaria de Governo (Segov), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e da Fundação Zoológico de Brasília.

“Foi uma ação muito produtiva, porque ajuda a preservar a fauna e a flora do Parque da Cidade. Temos ali no lago gansos, patos, tartarugas e várias espécies de peixes, como tilápias e carpas, que precisam ser protegidas”, afirma o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

De acordo com o responsável pelo equipamento público, após o mutirão, a ação será repetida mensalmente no espaço. “Também vamos intensificar o trabalho de conscientização do público frequentador para que faça o descarte correto dos resíduos nas lixeiras distribuídas pelo parque”, anuncia.

Com 157 mil m² de superfície e profundidade que varia entre 50 cm e 1,5 m, o lago costuma servir de cenário para frequentadores aproveitarem ao ar livre, confraternizar e fazer piqueniques.

Melhorias

Em 11 de outubro, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek completa 45 anos. No ano do aniversário, o equipamento público passa por algumas melhorias, como a construção de áreas acessíveis nos estacionamentos 10 e 13, a reforma do Castelinho e a retirada dos pinheiros dos estacionamentos 4 e 5.

