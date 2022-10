GDF recolhe 50 toneladas de entulhos das ruas da Candangolândia

Inservíveis como colchões e sofás velhos, pedaços de um guarda-roupa, entulhos de construção e lixo verde em geral foram retirados pelas equipes

Nesta semana, o programa GDF Presente e servidores da administração regional da Candangolândia recolheram cerca de 50 toneladas de entulhos e inservíveis de diversos pontos da região, inclusive do pátio de obras da administração.

Inservíveis como colchões e sofás velhos, pedaços de um guarda-roupa, entulhos de construção e lixo verde em geral foram retirados pelas equipes. Lixo esse que é notado pelo morador Milton Carlos da Silva, 70 anos. “É complicado. Moro na Quadra 2 e lá tem um estacionamento grande. Do dia para a noite, jogaram um guarda-roupa de madeira lá”, aponta. “Felizmente, o pessoal que limpa tem ‘caído para dentro’ e tirado esse lixo da rua com rapidez”, diz o aposentado.

Dois caminhões – um trucado e outro toco – e uma escavadeira foram usados no serviço, que teve a participação de cinco reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Além de rodar as quadras, eles eliminaram os resíduos que estavam acumulados no pátio de obras.

Segundo o administrador Pablo Valente, as ações de recolhimento de entulhos são diárias na região. “Apesar da nossa cidade ser relativamente pequena, há o descarte indevido. Temos um tratorzinho que roda as avenidas para recolher o lixo, além do cata-cata”, explica. “E o morador pode acionar a administração para que possamos retirar inservíveis da porta da casa dele”.

Limpeza de bocas de lobos

Anchieta Coimbra, coordenador do Polo Central II, lembra que a parceria com a administração regional aumenta a produtividade na Candangolândia. “Com o maquinário e a mão-de-obra do polo, conseguimos aumentar o volume de trabalho. O recolhimento de lixo e a limpeza de boca de lobos são ações que fazemos sempre”, pontua. Cerca de 200 bocas de lobo foram limpas nas últimas duas semanas na RA.

As informações são da Agência Brasília