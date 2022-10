Bebê que nasceu em banheiro de hospital vai para UTI

A Secretaria de Saúde afirma que nenhum dos exames clínicos realizados no bebê apontaram sinais de complicações devido ao trauma

Na última sexta-feira (14), Suzana Maria Feitosa teve seu bebê no banheiro do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). Ela pediu atendimento, mas não recebeu, e o parto acabou acontecendo sem nenhum tipo de ajuda. O bebê foi transferido para a UTI do Hospital de Base.

A mãe estava com muita dor, e foi orientada a tomar um banho quente para amenizar as contrações. Mas ao chegar no banheiro, a bolsa rompeu, e quando ela sentou, a criança acabou saindo sozinha e foi direto para o chão.

O pai da criança, Antonio Marcos Alves, percebeu que quando tocada na cabeça, a criança chorava muito. Os médicos o levaram para os primeiros exames, enquanto a mulher era atendida para se recuperar de uma hemorragia.

O recém-nascido chegou a ficar desmaiado por cerca de um minuto após cair, segundo o pai. A Secretaria de Saúde afirma que nenhum dos exames clínicos realizados no bebê apontaram sinais de complicações devido ao trauma. Mesmo assim, ele foi submetido ao raio-x de crânio e ecografia do cérebro, que também não apontaram alterações. A pasta ainda afirma que um neurologista vai avaliar o bebê antes da alta hospitalar.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia, que solicitou que todos os exames feitos fossem anexados no inquérito.