GDF receberá 16 mil doses para vacinação infantil; campanha começa neste domingo

Neste primeiro momento, apenas crianças com 11 anos ou com comorbidades poderão se imunizar contra o vírus

O governador em exercício, Paco Britto, confirmou, nesta quarta-feira (12), que a vacinação infantil contra a covid-19 começa neste domingo. Nesta sexta (14), o Distrito Federal irá receber cerca de 16.300 doses do Ministério da Saúde.

Neste primeiro momento, apenas crianças com 11 anos ou com comorbidades poderão se imunizar contra o vírus. Ainda de acordo com Paco, serão 10 postos exclusivos para a vacinação do grupo. Vale lembrar que não é necessário pedido médico para a vacinação.

As doses serão divididas, sendo 10 mil para crianças com 11 anos e 5 mil para crianças com comorbidades. Segundo a Secretaria de Saúde, no Distrito Federal, existem cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo.

Ainda que não impeça a infecção, a vacina é a forma mais eficaz evitar o agravamento dos sintomas, que podem levar a morte. Segundo os cartórios de registro civil de todo o Brasil, cerca de 324 crianças faleceram em decorrência de complicações relacionadas ao vírus desde o início da pandemia, em março de 2020.

Neste primeiro lote, o Ministério da Saúde receberá 1,2 milhão de doses da vacina da Pfizer, única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar o grupo. As doses estão programadas para chegar nesta quinta (13) e devem ser distribuídas já na sexta para todos os estados e DF.