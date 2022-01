Matrícula do Centro de Línguas começa nesta quarta (12) e vai até sexta (14)

A segunda chamada terá o resultado divulgado no próximo dia 19 e a terceira em 26 de janeiro, ambas no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais do CIL

As matrículas para os estudantes contemplados na primeira chamada para os Centros Interescolares de Línguas (CILs) já está disponível. As inscrições devem ser realizadas na unidade de ensino em que o interessado foi contemplado, nesta quarta-feira 12 até sexta (14), presencialmente. Consulte aqui.

A segunda chamada terá o resultado divulgado no próximo dia 19 e a terceira em 26 de janeiro, ambas no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais do CIL no qual o estudante foi contemplado, sempre a partir das 18h.

Para efetivar a matrículas, os candidatos deverão apresentar:

– Documento de identidade – RG, Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto;

– CPF;

– Duas fotos 3 x 4;

– Comprovante de residência;

– Comprovante de escolaridade – Declaração, histórico escolar ou diploma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário o encaminhamento dos documentos do responsável (CPF e RG).

Vagas remanescentes

As três primeiras chamadas são para estudantes da rede pública. As vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobrarem depois destas chamadas, serão oferecidas à comunidade em geral. As inscrições, neste caso, serão entre os dias 2 e 4 de fevereiro

O resultado será divulgado no dia 8, após as 18h, também no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais dos CILs. As matrículas serão realizadas de 9 a 11 de fevereiro.

Com informações da Agência Brasília