Enchente do Rio das Almas invade centro de Pirenópolis

Representantes de cachoeiras, balneários e acampamentos próximos da região foram recomendados a fechar a entrada de visitantes durante o período de chuvas

O centro histórico de Pirenópolis ficou alagado após cheia no Rio das Almas, que corta a cidade turística próxima ao Distrito Federal.

Além do alagamento, a Defesa Civil da cidade emitiu um alerta de desabamento na tarde desta terça-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o nível da água do rio subiu cerca de quatro metros em menos de 1 hora.

A enchente aconteceu por volta de meio-dia, mas, no início da, o nível do rio já havia diminuído consideravelmente. Quintais de 14 casas também foram alagados, mas a enchente não chegou a causar estragos nas proximidades da Rua do Lazer.

Em relação ao risco de desabamentos. a Defesa Civil pediu que a população fique atenta ao aparecimento de trincas ou rachaduras no piso ou na parede da casa, árvores e postes inclinados, estalos em rochas e muros embarrigados, indícios de que o solo está começando a se movimentar.

Há ainda a possibilidade de ocorrências como queda de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas, conforme o comunicado.

A Defesa Civil ainda considerou um “Alerta Laranja de Chuvas Intensas”, que devem acontecer nesta quarta-feira (12), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).