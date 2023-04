GDF Presente recupera vias no Jardim Botânico

Seis pessoas concluíram os trabalhos em Itaipu. Em seguida, iniciou-se uma ação tapa-buraco no Jardins Mangueiral, Estrada do Sol e João Cândido

Os moradores do bairro de Itaipu, no Jardim Botânico, ganharam manutenção nas vias não pavimentadas da região. As equipes do GDF Presente, em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a administração regional, utilizaram aproximadamente 60 toneladas de resíduos da construção civil (RCC) nas quadras 80 e 81.

“Por se tratar de uma área com muito morro, no Itaipu, a chuva causou erosões nas vias. Isso estava gerando muito trânsito de veículos e de pedestres. Com o RCC doado pelo SLU [Serviço de Limpeza Urbana], estamos devolvendo a acessibilidade às vias”, explicou o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso de Souza.

Seis pessoas concluíram os trabalhos em Itaipu. Em seguida, iniciou-se uma ação tapa-buraco no Jardins Mangueiral, Estrada do Sol e João Cândido. Aproximadamente seis toneladas serão utilizadas pelas equipes do GDF Presente até esta sexta-feira (14).

O administrador regional do Jardim Botânico, Aderivaldo Martins Cardoso, detalhou os trabalhos prestados na região. “O pessoal do Polo Leste tem ajudado bastante, com a terraplanagem nas quadras 80, 81 e 12. Também estamos com apoio da Novacap com várias ações de tapa-buraco. Neste momento, estão no Jardins Mangueiral e na Estrada do Sol”, destacou.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília