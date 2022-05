GDF planeja inserir Brasília em circuito automobilístico

Também está inserido neste projeto o Kartódromo de Brasília, localizado no espaço físico do autódromo

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), tem trabalhado na reforma do Autódromo Internacional de Brasília. O objeto é colocar a capital federal no circuito do automobilismo nacional, receber grandes competições e, com isso, proporcionar mais opções de lazer esportivo para a população.

Também está inserido neste projeto o Kartódromo de Brasília, localizado no espaço físico do autódromo. Um novo Kart está sendo idealizado para atender aos anseios da população e oportunizar a livre concorrência, atraindo novos investidores.

Está sendo cumprida, na manhã desta segunda-feira, 9 de maio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de retirar empresas que ocupam a área de forma irregular, além de atendimento ao Ministério Público que recomendou tais medidas.

A Terracap é proprietária do Autódromo Internacional Nelson Piquet – Brasília. Inaugurado em 1974, o Autódromo tem cerca de 727 mil m² e pista 5,4 quilômetros de extensão.

A ideia de requalificar também o Kartódromo deverá gerar ainda mais oportunidade de negócios e eventos para o fluxo do Autódromo, possibilitando a realização das provas de categoria, em âmbito regional e nacional, inclusive a etapa brasileira do Campeonato de Kart.