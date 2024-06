GDF participa de evento em Campo Grande (MS) sobre indicadores em educação ambiental

A Oficina de Formação e Construção de Indicadores da Região Centro-Oeste, realizada entre 18 e 20 de junho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, contou com a presença do Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema).

O evento reuniu membros da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEAs) dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e do DF.

Organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e pela Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (Anppea) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a oficina teve como objetivo monitorar e avaliar o impacto das políticas de educação ambiental no enfrentamento das mudanças climáticas. O encontro focou no desenvolvimento de um sistema colaborativo de monitoramento e avaliação baseado em indicadores específicos.

O secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, Gutemberg Gomes, enfatizou a relevância do evento para a agenda ambiental do Distrito Federal. “A oficina em Campo Grande foi uma oportunidade única para reforçarmos nossa política de educação ambiental. A troca de experiências e o desenvolvimento de indicadores robustos são fundamentais para enfrentarmos as mudanças climáticas de maneira eficaz e coordenada. Nosso compromisso é continuar trabalhando para capacitar nossos servidores e implementar práticas sustentáveis que beneficiem toda a população”, destacou Gutemberg.

Hugo de Carvalho Sobrinho, assessor especial em Política e Planejamento, destacou a importância da participação no evento. “Os conhecimentos adquiridos e a participação da pasta demonstram nosso comprometimento com a formação dos servidores e a responsabilidade no contexto dos encaminhamentos da política de educação ambiental do Distrito Federal”, comentou.

A Secretaria de Educação (SEEDF) também esteve presente na oficina formativa. Segundo o servidor José Ricardo Abreu, titular da CIEA/DF pela pasta, a oficina abordou a construção de diretrizes para a educação ambiental, incluindo o alinhamento de conceitos essenciais sobre riscos climáticos. “Explorar temas como ameaças, exposição, capacidade adaptativa e sensibilidade é fundamental para promover a conscientização e a ação em prol da sustentabilidade ambiental. Essa abordagem certamente contribuirá para uma educação mais completa e eficaz sobre questões urgentes”, explicou.

A oficina faz parte do projeto de pesquisa “Capacidade Adaptativa em Perspectiva Policêntrica”, que visa monitorar, avaliar e entender os impactos das políticas públicas de educação ambiental em múltiplas escalas, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A iniciativa reforça a importância de uma ação coordenada entre as esferas governamentais e a sociedade civil, visando enraizar a educação ambiental em todo o território nacional.

CIEA e sua missão

As Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs) são formadas por instituições governamentais e da sociedade civil, com o objetivo de planejar e executar atividades de educação ambiental nos estados, promovendo uma ação coordenada entre as diferentes esferas governamentais. No Distrito Federal, a CIEA/DF é regulamentada pela Lei Distrital nº 3.833/2006 e pelo Decreto nº 31.129/2009, e sua secretaria executiva está vinculada ao Instituto Brasília Ambiental.

*Com informações da Agência Brasília