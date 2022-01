GDF oferece testagem gratuita de covid-19 em farmácias

Os testes serão feitos por agendamento, com resultado que fica pronto em 25 minutos e é enviado pelo Whatsapp ou e-mail

O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com o Fecomércio-DF, irá disponibilizar, a partir desta terça-feira (17), testes gratuitos de covid-19 em diversas farmácias e drogarias. Até o momento, são 800 mil Testes Rápidos de Antígeno (TR-Ag) distribuídos em 23 farmácias. As redes participantes são drogarias Brasil, Colorado, Descontão, Drogacenter, Messias e São Rafael.

“Os testes serão feitos por agendamento. Para evitar aglomeração nos locais, o resultado, que fica pronto em até 25 minutos, será enviado por email ou whatasapp”, explica o presidente do Sincofarma, Francisco Messias. Segundo ele, haverá critérios para a realização da testagem, como presença de sintomas e outros definidos em um formulário da Secretaria de Saúde enviado às unidades participantes, que terão de notificar o governo sobre os resultados. O horário de funcionamento é 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.

“Foi mais uma forma que nós, do setor produtivo, encontramos para auxiliar e agilizar a testagem da população no Distrito Federal. Nós oferecemos os espaços e a mão de obra, enquanto o GDF garante os testes. Em breve poderemos ampliar a rede de farmácias para participar desse processo”, diz o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Atualmente o Sesc, braço social do Sistema Fecomércio-DF, apoia o GDF em três pontos de testagem (Rodoviária do Plano, UBS 612 Sul e aeroporto) e dois para imunização (Rodoviária do Plano e aeroporto).

Confira o endereço das unidades participantes:

Drogaria Brasil

– CL 214, Santa Maria

Drogaria Colorado

– Rua da Praça, Vila Planalto

Drogaria Descontão

– Av Castanheiras, Águas Claras

– QSC 19, Taguatinga

– QNN 17, Ceilândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Drogacenter

– QS 08, Taguatinga Centro

– QNE 16, Taguatinga

– Rua 4-A, Vicente Pires

– Rua 5, Vicente Pires

– Rua Copaíba, Águas Claras

– QNM 18, Ceilândia

– QNO 17, Ceilândia

– QD 203, Recanto das Emas

– QS 412, Samambaia Norte

– CLSW 104, Sudoeste

– ST SHD, Planaltina

– Av Central, Núcleo Bandeirante

– QD 12 Comércio Local, Sobradinho

– QN 07, Riacho Fundo

– QD 23, Paranoá

– SIA Trecho 10, Guará

Drogaria Messias

– QNO 06, Ceilândia

Drogaria São Rafael

– Quadra 36, Gama