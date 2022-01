Confira os postos de vacinação do DF nesta segunda (17)

O Aeroporto de Brasília disponibilizou a vacinação para o público em geral na área de circulação livre, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

A campanha de vacinação contra Covid-19 continua nesta segunda-feira (17), no Distrito Federal, para pessoas com 12 anos ou mais. De acordo com o posto escolhido, é possível vacinar das 7h às 22h.

Além dos postos habituais, o Aeroporto de Brasília disponibilizou a vacinação para o público em geral na área de circulação livre. Equipes de saúde do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Além da covid-19, a campanha contra gripe segue aberta, com postos em funcionamento das 8h às 17h. Nesta segunda, a imunização está disponível em apenas quatro regiões: Gama, Santa Maria, Sobradinho e Planaltina.

A vacina contra Influenza pode ser aplicada a partir dos seis meses de idade. O imunizante garante proteção contra os vírus influenza A H1N1 e H3N2 – exceto a variante Darwin –, e Influenza B.

Regras para vacinação contra Covid

Primeira dose: qualquer pessoa com 12 anos ou mais pode ser imunizada no Distrito Federal. Adolescentes não precisam ser acompanhados pelos responsáveis, basta comparecer a um dos postos e apresentar a carteira de identidade. Quem tem mais de 18 anos pode escolher a marca da vacina;

qualquer pessoa com 12 anos ou mais pode ser imunizada no Distrito Federal. Adolescentes não precisam ser acompanhados pelos responsáveis, basta comparecer a um dos postos e apresentar a carteira de identidade. Quem tem mais de 18 anos pode escolher a marca da vacina; Segunda dose: quem tomou AstraZeneca ou Pfizer recebe a segunda aplicação oito semanas após a primeira dose, ou seja, a partir do 56º dia. Para a CoronaVac, o intervalo recomendado é de 14 a 28 dias;

quem tomou AstraZeneca ou Pfizer recebe a segunda aplicação oito semanas após a primeira dose, ou seja, a partir do 56º dia. Para a CoronaVac, o intervalo recomendado é de 14 a 28 dias; Dose de reforço: é voltada para pessoas com 18 anos e é preciso ter recebido a segunda dose há, pelo menos, quatro meses;

é voltada para pessoas com 18 anos e é preciso ter recebido a segunda dose há, pelo menos, quatro meses; Dose adicional: é aplicada em imunossuprimidos graves que tenham recebido a segunda dose, ou a dose única, há no mínimo 28 dias;

é aplicada em imunossuprimidos graves que tenham recebido a segunda dose, ou a dose única, há no mínimo 28 dias; Dose adicional de Janssen: para quem tomou a dose única há pelo menos dois meses.

São considerados pacientes imunocomprometidos:

Os portadores de imunodeficiência primária grave;

quem está fazendo quimioterapia para câncer;

transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras;

pessoas vivendo com HIV/AIDS;

pacientes em uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

pessoas que usam drogas modificadoras da resposta imune (o Ministério da Saúde divulga uma tabela com essas medicações);

pacientes com condições auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias;

pacientes em hemodiálise;

pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Onde se vacinar nesta segunda-feira no DF

Primeira, segunda dose e reforço da Pfizer e CoronaVac