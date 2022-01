Na Hora Sobradinho será reaberto no próximo dia 24

Atendimento no espaço temporário segue até quarta-feira (19), no prédio do Centro Olímpico e Paralímpico

O Na Hora de Sobradinho retorna os atendimentos na próxima segunda-feira (24), após 60 dias de obras de reforma. Agora na reta final, o local oferecerá instalações mais modernas, tecnológicas, confortáveis e seguras a servidores, colaboradores e usuários. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h.

De acordo com o cronograma publicado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), 19 de janeiro será o último dia de atendimento ao público no espaço temporário, instalado no prédio do Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho. Nos dias 20 e 21, não haverá atendimento ao público em razão da troca e instalação de toda a nova infraestrutura tecnológica para a unidade reformada.

“A revitalização das unidades faz parte do nosso esforço em melhorar a prestação desse serviço”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “O Na Hora já conquistou o reconhecimento do cidadão como o lugar em que ele consegue, de maneira rápida e eficiente, resolver diversas demandas. O nosso compromisso é oferecer cada vez mais o que há de melhor do serviço público para a população.”

A unidade de Sobradinho é a terceira reformada pela Sejus. Já foram entregues à população o Na Hora da Rodoviária e o de Brazlândia, e a expectativa é concluir, neste ano, a reforma das outras quatro unidades no DF. Nos próximos dias, serão iniciadas as obras em Ceilândia.

Além da melhoria do espaço físico, a Sejus tem investido em tecnologia para oferecer um atendimento mais eficiente e ágil aos usuários do serviço. Com isso, foi possível reduzir o tempo de espera de 27 minutos – média registrada até 2018 – para 4 minutos e 27 segundos em 2021. Nesse período, o Na Hora contabilizou 1 milhão de atendimentos.

Outras ações

Em breve, os moradores de todas as regiões administrativas poderão contar com o atendimento itinerante do Na Hora Mais Perto do Cidadão. A unidade móvel chegou na véspera de Natal à Sejus e vai percorrer todas as cidades do DF, principalmente as que ainda não possuem uma unidade fixa.

Outra iniciativa para ampliação dos serviços do Na Hora foi o lançamento do programa Na Hora Cidades, que oferece postos de autoatendimento para a população, em parceria com as administrações regionais. O projeto já está em funcionamento em São Sebastião, Cidade Estrutural e Planaltina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o Na Hora Sobradinho tem parcerias com as secretarias de Economia (Seec) e de Desenvolvimento Social (Sedes), Correios, Detran, Defensoria Pública, Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), Neoenergia, Polícia Civil/Instituto de Identificação e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon).

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania

Chico Neto, da Agência Brasília