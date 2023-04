GDF Mais Perto do Cidadão leva serviços públicos e lazer a Planaltina

Terceira edição do programa estará na cidade até sábado (29), oferecendo ações como vacinação contra a covid-19 e emissão de RG

Planaltina foi beneficiada com vários serviços gratuitos e cuidados para a população local nesta quinta-feira (27), com várias tendas instaladas o evento acontecerá até sábado (29). Esta é a terceira edição do programa em 2023, que passou anteriormente no Riacho Fundo II e em Ceilândia.

Nesta edição do GDF Mais Perto do Cidadão, em Planaltina, a dona de casa Ana Lúcia Ferreira foi uma das primeiras pessoas a tomar a vacina bivalente para se proteger da covid-19 | | Fotos: Paulo H.Carvalho/Agência Brasília



O GDF Mais Perto do Cidadão desembarcou, nesta quinta-feira (27), em Planaltina, onde estará até sábado (29), com serviços gratuitos e cuidados para a população local em tendas instaladas no bairro Estância Mestre D’Armas 3. Esta é a terceira edição do programa em 2023, que passou anteriormente no Riacho Fundo II e em Ceilândia.

A estimativa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) – pasta que coordena o programa – é que sejam feitos cerca de 5 mil atendimentos. Entre os serviços mais disputados no primeiro dia do programa na cidade estavam acesso às contas de água e de energia, a benefícios sociais, atendimento da carreta da Defensoria Pública e emissão de carteira de identidade.

Na parte da saúde, as vacinas bivalente contra a covid-19 e contra a gripe também tiveram procura dos planaltinenses. Para a criançada se divertir enquanto os pais resolviam a vida, atrativos como pula-pula, pipoca e algodão doce.

A dona de casa Ana Lúcia Ferreira, 39 anos, mora a 200 metros do evento e não perdeu tempo: foi uma das primeiras a tomar a dose bivalente de prevenção ao coronavírus, aplicada por servidores da Secretaria de Saúde. Saiu de lá com cartão de vacina preenchido e satisfeita. “Não conhecia o programa e gostei muito. Às vezes a gente vai no posto de saúde e demora muito para ser atendida ou a vacina acabou. E, hoje, garanti minha dose”, afirmou Ana Lúcia. “O governador está de parabéns e que ele possa continuar trazendo mais serviços para a população.”

Já a doméstica Glauciene Alvares, 34, chegou bem cedo para garantir o primeiro documento de identificação para os dois filhos: Samuel, 16, e Ayla, 2. Os meninos tiveram os dados coletados por policiais civis e, em breve, terão em mãos o RG – tudo gratuitamente. “O atendimento foi super-rápido e resolvi o que precisava. O Samuel, em todo lugar que vai, precisa do RG e não tinha. Aproveitamos para fazer também o da caçula”, disse. “Sugiro para quem ainda não veio que passe aqui no GDF Perto do Cidadão, pois vale a pena”.

Serviços voluntários também estão presentes no evento como, por exemplo, a avaliação odontológica feita por formandos da Faculdade Planalto Central. “Para mim, é uma satisfação imensa atender a quem não tem acesso a um tratamento dentário e fazer uma primeira avaliação nessas pessoas. É uma ação que nos engrandece”, pontuou o estudante João Victor Aragão.

“A gente percebe que é um programa com o qual a população já criou uma identificação grande. Muita gente já ouviu falar, até mesmo porque fizemos cerca de 200 mil atendimentos na última gestão do governador Ibaneis”, lembrou a secretária da Sejus, Marcela Passamani. “E estamos monitorando os serviços, gerando relatórios para identificar o que a população mais precisa e, assim, podermos reforçar”.

Com informações da Agência Brasília