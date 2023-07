Acidente deixa trânsito de Santa Maria interditado

Acidente entre carro e motocicleta deixa trânsito interditado em Santa Maria, sentido Brasília

Acidente entre carro e motocicleta deixa trânsito interditado em Santa Maria, sentido Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) o condutor do veículo não apresentava nenhum tipo de ferimento, o motociclista que no momento se encontrava desorientado foi levado para o hospital de Santa Maria para receber os atendimentos necessários.

Para atender ao incidente foram necessárias três viaturas e treze militares que ao concluírem todo o atendimento deixou a área aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).