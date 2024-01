GDF libera R$ 35 milhões para pagamento do Cartão Prato Cheio e DF Social

Segundo a pasta, a maior parte do valor, cerca de R$ 24,9 milhões, será destinada à concessão do crédito de R$ 250 do programa Prato Cheio para 100 mil famílias

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), liberou, nessa terça-feira (02), R$ 35,1 milhões para o pagamento do Cartão Prato Cheio e DF Social.

Segundo a pasta, a maior parte do valor, cerca de R$ 24,9 milhões, será destinada à concessão do crédito de R$ 250 do programa Prato Cheio para 100 mil famílias. Recentemente, mais de 40 mil beneficiários foram inclusos no programa.

No caso do DF Social, foram 70 mil famílias beneficiadas, com investimento de R$ 10,2 milhões. O auxílio consiste no pagamento mensal de R$ 150 a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único. Não é preciso solicitar o benefício. As famílias que atendem aos critérios são incluídas pela Sedes no programa.

Com relação ao Prato Cheio, para confirmar se está entre os novos beneficiários, o cidadão deve fazer a consulta no site GDF Social. No portal, os contemplados ainda podem se informar sobre a localização da agência do BRB onde vão retirar os cartões. A entrega ocorrerá nos dias úteis, desta quarta (3) ao dia 12 deste mês.

Onde retirar o cartão

Apenas o titular pode buscar o cartão, mediante apresentação de documento original com foto. Os contemplados em ciclos de pagamentos anteriores devem utilizar o mesmo cartão para receber o benefício.

O Prato Cheio é pago em um ciclo de nove parcelas para auxiliar famílias em situação temporária de insegurança alimentar e nutricional. Encerrado esse período, o titular precisa passar por nova avaliação socioassistencial no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região ou na unidade em que estiver sendo acompanhado.

“Iniciar o ano com o respaldo desses benefícios é mais do que uma medida de assistência; é um compromisso com a dignidade, o bem-estar e a construção de uma sociedade com garantia de segurança alimentar e nutricional e acesso à renda”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Confira, abaixo, o cronograma de pagamento, neste mês, dos cartões Prato Cheio, conforme a letra inicial do primeiro nome de cada beneficiário.

→ A: nesta quarta (3)

→ B a D: quinta-feira (4)

→ E a G: sexta (5)

→ H a J: dia 8

→ K a L: dia 9

→ M: dia 10

→ N a R: dia 11

→ S a Z: dia 12.

As informações são da Agência Brasília