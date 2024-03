GDF libera R$ 32,6 milhões para pagar Cartão Prato Cheio e DF Social

Neste mês o programa registrou a inclusão de 14.616 novos beneficiários no auxílio, que já atende um público de 90 mil pessoas

A verba para o pagamento do Cartão Prato Cheiro e DF Social foi liberada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), nesta sexta-feira (1). Ao todo R$ 32.698.545 serão investidos no programa. A maioria do valor, R$ 22.697.000, vai para a concessão do crédito de R$ 250 do Prato Cheio. Além disso, neste mês o programa registrou a inclusão de 14.616 novos beneficiários no auxílio, que já atende um público de 90 mil pessoas.

“A importância desses benefícios na garantia dos direitos da população assistida pela Política de Assistência Social é indiscutível, especialmente para as mulheres chefes de família, que compõem 80% do público beneficiário dos programas sociais da Sedes”, declara a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

DF Social

Neste mês, 66.430 famílias serão atendidas pelo programa, com investimento de R$ 10.001.545. Além disso, foram emitidos 644 cartões para os beneficiários recém-contemplados.

O DF Social concede benefício mensal de R$ 150 para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único. Neste caso, não é preciso solicitar o auxílio. As famílias que atendem aos critérios são incluídas pela Sedes conforme disponibilidade de vagas.

Prato Cheio

Os novos cartões do benefício serão disponibilizados para retirada a partir do dia 1° de março, seguindo um escalonamento com base na primeira letra do nome do beneficiário, de acordo com o cronograma abaixo:

→ A – B: 1º/3/2024

→ C – E: 4/3/2024

→ F – I: 5/3/2024

→ J – L: 6/3/2024

→ M – N: 7/3/2024

→ O – Z: 8/3/2024

Para verificar se está incluído nos novos beneficiários do Cartão Prato Cheio, é preciso fazer a consulta no site GDF Social. No portal, o cidadão pode obter informações sobre a agência do Banco de Brasília (BRB) em que vai retirar o cartão. É imprescindível que a busca seja feita apenas pelo titular do auxílio, mediante a apresentação de documento original com foto e CPF.

O Prato Cheio é pago em um ciclo de nove parcelas para auxiliar famílias em situação temporária de insegurança alimentar e nutricional. Encerrado esse período, o titular precisa passar por nova avaliação socioassistencial no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região, ou, na unidade em que estiver sendo acompanhado.

*Com informações da Agência Brasília