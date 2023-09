GDF libera mais de R$ 34 milhões para Cartão Prato Cheio e DF Social

Já o DF Social beneficiou 70 mil famílias, com montante de R$ 10.425.935. Lembrando que há famílias que recebem os dois benefícios

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) liberou nesta sexta-feira (1º) R$ 34.772.935 para pagamento do Cartão Prato Cheio e do DF Social. No caso do Cartão Prato Cheio, foram 100 mil famílias vulneráveis que receberam crédito de R$ 250 para a compra de alimentos, com investimento de R$ 24.347.000. Já o DF Social beneficiou 70 mil famílias, com montante de R$ 10.425.935. Lembrando que há famílias que recebem os dois benefícios.

São nove ciclos do Cartão Prato Cheio para as famílias que estão em situação temporária de insegurança alimentar e nutricional. Têm direito ao benefício mensal de R$ 150 do DF Social as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único. Nesse último caso, não há um prazo limite para a concessão do benefício, apenas o critério de extrema pobreza.