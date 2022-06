GDF lança plano agrícola sustentável

O plano é uma orientação de como tornar reduzir o crescimento descontrolado das áreas urbanas nos próximos 20 anos

O Governo do Distrito Federal lançou, nesta sexta-feira (24), o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS-DF). O evento contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB).

O plano é uma orientação de como tornar reduzir o crescimento descontrolado das áreas urbanas nos próximos 20 anos. O documento ainda propõe projetos integrados de desenvolvimento da capital.

“O documento foi elaborado com várias mãos, ouvindo os produtores rurais para que a gente tenha um plano sustentável para a agricultura da nossa região”, disse o governador.

Segundo Ibaneis, o DF tem desde pequenas agriculturas familiares até grandes produtores rurais, o que torna a capital uma grande potência agrícola. “Eu tenho certeza que o agronegócio no Distrito Federal ainda renderá grandes frutos e vai gerar muito emprego e muita renda para a nossa população”, continuou.

Reciclagem

Nas redes sociais, Ibaneis comemorou o aumento na coleta seletiva no DF após a inauguração do primeiro Complexo Integrado de Reciclagem, na Estrutural. “Em 2020, inauguramos o 1º Complexo Integrado de Reciclagem do DF, na Estrutural, o que nos permitiu ter um aumento de 92,63% em 2021 na coleta seletiva do DF – mais de 33 mil toneladas de lixo recolhidas”, escreveu o mandatário.

Além disso, mantemos em atividade a 1ª usina de reciclagem de lixo eletrônico da América Latina, o #Reciclotech, que nos permite recuperar quase 100% do material coletado e doar a escolas, bibliotecas e entidades, democratizando o acesso às tecnologias da informação. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) June 24, 2022