PCDF prende homem que tentou matar ex-companheira e o atual marido dela

Ao avistar a ex-companheira com o atual marido em um bar na Ceilândia, o homem os atacou com golpes de faca

Tereza Neuberger

[email protected]

Na manhã desta sexta-feira(24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante um homem de 29 anos por tentar matar a ex-companheira e o atual marido dela com golpes de faca. O suspeito do crime estava foragido desde o último “saidão” de Dia das Mães

A prisão contou com o apoio da Polícia Penal. Guilherme Junio Amara da Silva, cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) por duas tentativas de homicídio e roubo. O suspeito recebeu o benefício do “saidão” de Dia das Mães. Guilherme não retornou ao presídio e se encontrava foragido desde o dia 10 de maio.

De acordo com o delegado adjunto da 19ª Delegacia de Polícia, Thiago Peralva, após recebimento de uma denúncia informando que um foragido da justiça havia esfaqueado sua ex-companheira e o atual marido da mesma na QNP 05, em Ceilândia Norte, os policiais civis foram até tregião para confirmação dos fatos.

“Os policiais civis chegaram ao endereço do foragido juntamente com uma equipe de policiais penais e confirmaram que o mesmo estava com mandado pendente.” afirma Peralva.

Em seguida, as equipes foram até o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e confirmaram que o atual companheiro da vítima, de 37 anos, estava em estado grave por conta das facadas. A ex-companheira do suspeito também foi localizada e confirmou o ocorrido, a mulher também foi atacada pelo ex-companheiro porém teve apenas ferimentos leves na mão.

A ex-companheira do agressor foi encaminhada pelos policiais civis até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) 2 para a adoção das medidas cabíveis. Já o agressor foi autuado em flagrante delito pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Também foi dado cumprimento ao mandado de prisão que estava pendente.

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24), por volta das 4h, em um bar na região da Ceilândia Norte. Os policiais interceptaram o suspeito na rua de casa, pois ao perceber a chegada dos policiais, ele teria tentado fugir pelo telhado da residência. No local, as equipes encontraram a faca utilizada pelo agressor que antes de fugir ainda ateou fogo nas roupas da ex-companheira.