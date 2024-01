GDF lança o projeto e-Sports neste sábado (27)

Serão oferecidos cursos de inglês, programação, treinamentos voltados ao aprimoramento em jogos eletrônicos e atividades com educador

O projeto e-Sports, criado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) será lançado este sábado (27), às 14h, no Sol Nascente. A iniciativa planeja promover a inclusão digital de crianças e adolescentes da região e a democratização do acesso ao esporte eletrônico.

Serão oferecidos cursos de inglês, programação, treinamentos voltados ao aprimoramento em jogos eletrônicos e atividades com educador físico.

Como parte do cuidado integral com os participantes, haverá sessões de atendimento psicoterapêutico com a psicóloga do projeto, tanto de forma individual quanto em grupo, conforme a necessidade do beneficiário.

Capacitação

“A Secti-DF considera a promoção da inclusão e da conectividade como um valor fundamental”, afirma o titular da pasta, Leonardo Reisman. “Acreditamos que a inclusão digital e o acesso a diversas tecnologias expandem as oportunidades profissionais para as próximas gerações.”

O projeto oferece toda a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades. As aulas são ministradas por professores capacitados e visam à profissionalização dos jovens para o mercado gamer, tanto para jogar profissionalmente quanto para participar de campeonatos amadores.

A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário online ou presencialmente, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 2, Conjunto A, Lote 10A – 1° andar.

*Com informações da Agência Brasília