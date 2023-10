GDF lança licitação para projetos de infraestrutura do Pôr do Sol

Com um orçamento de R$ 3,6 milhões, a vencedora deverá projetar toda a parte de infraestrutura da região, como a rede de drenagem e calçadas

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou, nessa semana, a licitação para a contratação de uma empresa responsável pela elaboração do projeto executivo de infraestrutura urbana do Pôr do Sol. O processo está marcado para ocorrer dia 24 de novembro.

A vencedora deverá projetar toda a rede de drenagem, com lagoas de detenção, galerias de águas pluviais e bocas de lobo, pavimentação, calçadas, meios-fios, ciclovias, além de paisagismo e sinalização vertical e horizontal. O investimento previsto é de R$ 3,6 milhões.

“Trata-se de mais um compromisso do governador Ibaneis Rocha que estamos tirando do papel. Assim como já estamos fazendo no Sol Nascente, vamos levar infraestrutura de qualidade à população do Pôr do Sol”, destaca o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Ele explica que a elaboração do projeto é a etapa que antecede a execução das obras. “É importante ressaltar que, com essa licitação, estamos contratando o projeto. Com o projeto em mãos, devidamente aprovado e atualizado, vamos realizar outra licitação para a contratação de empresa responsável pela execução das obras”, pontua.

Serviço

→ Data da licitação: 24 de novembro

→ Horário: 9h

→ Local: Auditório da Secretaria de Obras

→ Valor: R$ 3.571.044,17

→ Edital e anexos disponíveis aqui.

As informações são da Agência Brasília