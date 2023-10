Campanha Vem Brincar Comigo leva alunos de creche ao Sesi Lab

Além de promover eventos e passeios, o projeto ainda distribui brinquedos para a garotada ao longo de todo mês de outubro

Visitar um museu onde as crianças podem tocar nos objetos e ainda ganhar presente depois do passeio? A pequena Mariah do Nascimento Cruz, de 4 anos, mal podia acreditar. Na manhã desta terça-feira (10), a menininha esteve pela primeira vez no Sesi Lab, junto com outros 111 colegas do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Macaúba, de Taguatinga.

A excursão foi organizada pela Campanha Vem Brincar Comigo, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) que oferece momentos únicos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Além de promover eventos e passeios, o projeto ainda distribui brinquedos para a garotada ao longo de todo mês de outubro.

“Eu já fui a um museu uma vez, mas não podia mexer em nada, porque os objetos podiam cair em cima da gente e machucar. Tem certeza que nesse aqui a gente pode mexer nas coisas, tia?”, quis saber Mariah. “Bom, o passeio vai ser legal, mas eu quero mesmo é ganhar uma boneca. Quero uma que seja bem bonita e fofinha”, completou, antes ter o desejo realizado.

Em sua quarta edição, o Vem Brincar Comigo já recebeu mais de 16 mil brinquedos. E hoje, terça-feira, é o último dia de arrecadação. Os interessados têm até o final do dia para entregar as doações em qualquer administração regional, no Palácio do Buriti ou nos batalhões do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

“Brincadeira de criança é coisa séria e deve ser tratada como política pública”, observou a primeira-dama Mayara Noronha Rocha, fundadora da campanha. “Mas, para além da entrega de brinquedos, queremos proporcionar memórias afetivas que serão levadas junto com a garotada ao longo da vida”.

A gerente de Programação Cultural do Sesi, Agnes Mileris, garante que visitar um museu pode ser uma experiência marcante e transformadora. “Existem várias pesquisas que falam sobre como isso contribui para a aprendizagem, como o repertório científico e cultural ajuda no desenvolvimento da criança como um todo”, ressaltou.

Além de aprender sobre ciência e tecnologia de forma lúdica e interativa, os alunos de 3 a 5 anos de idade do Cepi Macaúba participaram de uma oficina. Com papel, cola, lápis de cor e pequenas pipetas de plástico, as crianças aprenderam a confeccionar foguetinhos de papel movidos a ar.

“Essas experiências abrem portas e geram interesses que podem perdurar ao longo da vida”, apontou Agnes. “Lá na frente, a gente pode ter alguém trabalhando na área de ciência e tecnologia por conta da experiência que teve aqui no Sesi Lab.”

Diretora do Lar da Criança Padre Cícero, instituição que administra o Cepi Macaúba, Maria Cristina Paiva também destacou o impacto positivo que a estimulação intelectual e artística tem na meninada. “A base do aprendizado é formada dos 3 aos 5 anos”, comentou. “Se for sólida o bastante, o aluno não costuma enfrentar dificuldades ao longo da vida estudantil”.

Depois de participar da excursão no Sesi Lab, a primeira-dama esteve no Palácio do Buriti para receber uma doação coletiva de brinquedos para a campanha. A entrega foi feita pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, e de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo, além do diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, e da subcomandante da Polícia Militar, coronel Ana Paula Barros Habka.

As informações são da Agência Brasília