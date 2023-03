GDF lança edital para curso de formação de brigadistas florestais

A inscrição será online e gratuita e poderá ser feita entre as 9h do dia 28 e as 16h do dia 29 deste mês, por meio do site da autarquia

O Instituto Brasília Ambiental lançou, nesta quinta-feira (23), o edital do curso de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que tem o objetivo de preparar e formar 60 novos brigadistas florestais no Distrito Federal.

A inscrição será online e gratuita e poderá ser feita entre as 9h do dia 28 e as 16h do dia 29 deste mês, por meio do site da autarquia.

Após a inscrição, os candidatos deverão comparecer, em 4 de abril, ao local do Teste de Aptidão Física (TAF), atrás do edifício-sede do Ibama (L4 Norte, SCEN Trecho 2) com documentação original de identificação com foto e atestado médico. Não haverá chamamento de cadastro reserva.

Serão disponibilizadas 100 vagas para pré-seleção. Somente os 60 candidatos mais bem-classificados no Teste de Aptidão Física (TAF) e que apresentarem toda a documentação correta poderão efetivar a matrícula no curso.

O curso será dividido em duas turmas, a primeira de 10 a 14 de abril e a segunda de 17 a 21 de abril, na modalidade presencial. A carga horária é de 40 horas e contará com aulas teóricas e práticas.

O resultado final dos participantes classificados que poderão ingressar no curso de formação será publicado no site do Brasília Ambiental em 6 de abril.

As informações são da Agência Brasília