Mutirão para regularizar ligações de água e energia no Sol Nascente

Ação da Defensoria Pública busca acabar com clandestinidade e facilitar acordos para pagamento de dívidas em aberto

O Núcleo de Assistência Jurídica especializado na proteção do Direito do Consumidor da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizará um mutirão de regularização de ligações clandestinas de energia e água no Sol Nascente. A ação acontecerá na administração regional, nesta sexta-feira (24), das 13h às 17h, em parceria com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Neoenergia.

Arte: Defensoria Pública do Distrito Federal

O objetivo do mutirão é garantir a ligação regular de luz e o fornecimento legítimo de água, além de facilitar acordos para pagamento de dívidas em aberto.

O chefe do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa do Consumidor e defensor público Antônio Carlos Fontes Cintra explica que o intuito é resolver a situação das irregularidades das famílias que residem na região de modo menos oneroso, colocando-as em condições de legalidade e garantindo uma rede segura de luz e água para evitar que haja risco de integridade dos moradores.

“É importante reforçar que, nos períodos de chuva, os riscos aumentam em comunidades que abrigam a parcela mais vulnerável da população. Nosso foco é acelerar os processos de regularização e levar energia e água de qualidade à população do Sol Nascente. Ligações irregulares de água colocam em risco não só a qualidade do serviço, mas o próprio abastecimento. A regularização propicia, além de segurança, mais cidadania, inclusão e justiça social”, defendeu.

Com informações da Agência Brasília