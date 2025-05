GDF lança chamada pública de R$ 25 milhões para compra de lácteos de produtores locais

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a abertura do Edital de Chamada Pública nº 02/2025, por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (Papa-DF), voltado à compra direta de produtos lácteos da agricultura familiar. A medida visa fortalecer a cadeia produtiva do leite, fomentar a economia local e ampliar a segurança alimentar da população do DF.

Com valor estimado superior a R$ 25 milhões, a aquisição atende à demanda da Secretaria de Educação (SEEDF) para o fornecimento de queijo muçarela, manteiga com sal e iogurte natural integral a instituições públicas. Para atender ao volume necessário, serão utilizados mais de 4 milhões de litros de leite.

A iniciativa busca consolidar uma política pública de valorização da produção local, com geração de renda no campo e incentivo ao desenvolvimento rural sustentável. Ao priorizar a compra direta da agricultura familiar, o Papa-DF estimula práticas produtivas responsáveis e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais.

Segundo a Secretaria de Agricultura (Seagri-DF), a chamada pública representa uma oportunidade estratégica para que produtores do DF e da região do Entorno integrem os circuitos de abastecimento institucional, com impacto direto na estabilidade econômica dos pequenos produtores e na ampliação do acesso a alimentos de qualidade nas escolas e demais instituições públicas.

Podem participar do edital agricultores familiares, cooperativas e associações com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ou Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) válidos. As informações completas estão disponíveis no portal da Seagri-DF.

Com informações da Seagri-DF