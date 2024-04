DF tem ação conscientizadora para vacinação nas escolas

O Centro de Ensino Fundamental (CEF) 306, na Asa Norte, recebeu, nesta quarta-feira (03), uma ação para conscientizar pais, responsáveis e toda a comunidade escolar sobre a importância da vacinação infantil.

O Movimento Nacional pela Vacinação na Comunidade Escolar, coordenada pelo Ministério da Saúde e com apoio da Secretaria de Saúde do DF, reforça a necessidade de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes com os imunizantes ofertados na multivacinação infantil.

“Começamos nessa energia, nesse ambiente lindo e que nos traz boas lembranças, no meu caso, lá de Caruaru (PE). Nossa equipe trabalha diuturnamente vacinando a população. Hoje, vamos às escolas, feiras, shoppings, ao zoológico. Estamos em um momento que não dá mais para esperarmos na sala da vacina, temos que ir onde a população está. E estamos orgulhosos dos números que podemos apresentar”, disse a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

Nesta fase do movimento, o CEF da 306 Norte foi a primeira unidade a receber a iniciativa. A escola atende 440 alunos do 1° ao 7° anos. A estudante Cecília Sousa Paiva, do 6° ano, 11 anos, está com o cartão de vacinas em dia. A aluna conta que toda a família se preocupa com essa atitude. “Quando eu era pequena, chorava para vacinar porque tinha medo. Hoje, choro para ir vacinar” , afirmou a estudante.

A ministra da Saúde, Nisia Trindade, também aproveitou a oportunidade para se vacinar contra a gripe. “É tempo de reconstrução da confiança na ciência, na saúde, porque a vacina salva as nossas vidas”, comentou a ministra.

As informações são da Agência Brasília