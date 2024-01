GDF investe em inteligência artificial em hospitais

A iniciativa é fruto da parceria da FAPDF com a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nessa terça-feira (02), o resultado da chamada pública para a aplicação de R$ 1,4 milhão na implementação de um programa com Inteligência Artificial para gerenciamento de uso de antimicrobianos em ambientes hospitalares. O projeto selecionado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) foi o “Programa de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos em Ambientes Hospitalares Guiado por Inteligência Artificial: Plataforma AI-STW” da Universidade Católica de Brasília (UCB). O projeto selecionado é coordenado pelo doutor em clínica médica da UCB, Luiz Sérgio de Carvalho.

A iniciativa é fruto da parceria da FAPDF com a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). Vinculada ao Programa Desafio DF, a chamada pública tem como objetivo financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para melhoria dos resultados clínicos dos pacientes, por meio da implementação de programas estruturados de gerenciamento de uso de antimicrobianos. Esses programas incorporam ferramentas de inteligência de dados, aprendizado de máquina – machine learning, aplicativos de tecnologia assistiva e envolvem uma equipe multiprofissional especializada.

O uso inadequado desses medicamentos aumenta o risco de surgimento da resistência antimicrobiana, um dos principais desafios para a saúde pública no mundo e é considerada uma ameaça global pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, ações de controle de infecção, monitoramento e vigilância e uso racional e adequado de antimicrobianos podem garantir que esses medicamentos mantenham-se eficazes e consigam controlar as infecções, diminuindo o risco de propagação das doenças.

A coordenadora científica da FAPDF em exercício, Larissa Souza, destaca a importância da parceria com a Secretaria de Saúde. “Essa parceria é um ganho enorme para a Saúde Pública do Distrito Federal. A FAPDF tem mantido boas parcerias com diversos órgãos do GDF que tem a pretensão, através da pesquisa, inovação, desenvolvimento científico ou tecnológico, de trazer benefícios significativos para a população, e essa chamada descreve muito bem esse contexto”, destaca.