Chuvas: GDF deve decretar estado de alerta

Após uma madrugada de fortes chuvas, a governadora em exercício Celina Leão (PP) anunciou, nesta quarta-feira (03), que o Governo do Distrito Federal (GDF) está elaborando um decreto de estado de alerta na capital. “Nós estamos fazendo um decreto hoje de alerta, para que as secretarias e os órgãos de prevenção estejam sob alerta”, afirmou em entrevista coletiva.

Celina e representantes dos órgãos do governo participaram de uma reunião de emergência para tratar sobre os temporais. A orientação é para que todos os órgãos de prevenção fiquem alerta. “Os órgãos responsáveis pelo atendimento da população em situação de risco devem cancelar férias de servidores e deixar equipes ‘de pronta resposta’.”

Segundo estimativa da Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Defesa Civil, cerca de 60 famílias estão desabrigadas após as chuvas.

Mais cedo, Celina visitou a Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, onde diversas casas foram inundadas após um córrego transbordar. “Nós estamos com um pronto atendimento em um ginásio com adequações mais práticas para as famílias. Mas ainda há uma resistência muito grande das famílias de saírem do local. A gente faz esse apelo para as famílias que não permaneçam no local”, explicou a mandatária.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o início de janeiro, já choveu mais de 80% do total esperado para todo o mês. Ao menos até amanhã (04), o Distrito Federal está em alerta laranja para chuvas intensas.

“Nós estamos acompanhando a situação desde ontem. Muitas famílias perderam tudo, principalmente aquelas que estão muito próximas ao córrego”, disse a governadora.

Além da Vila Cauhy, pontos como Arniqueira e Ceilândia também sofreram com alagamentos em ruas e casas.