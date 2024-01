Procon notifica empresa responsável por festa de réveillon

De acordo com os denunciantes, a empresa não cumpriu com quantidade e qualidade dos alimentos, bebidas e pirotecnias ofertados

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) notificou, nesta quarta-feira (03), uma empresa responsável por um evento de réveillon. Segundo o documento, a empresa tem 48 horas para prestar esclarecimentos relacionados a diversas denúncias de consumidores que dizem terem sido enganados.

De acordo com os denunciantes, a empresa Réveillon Finish Brasília Opera Hall não cumpriu com quantidade e qualidade dos alimentos, bebidas e pirotecnias ofertados.

Afirmam que serviços de open bar e open food foram finalizados antes do horário anunciado, bem como os alimentos e bebidas não corresponderam com aqueles veiculados na publicidade do evento. Relatam ainda falta de produtos básicos, como água potável e copos descartáveis, e noticiam a ausência de queima de fogos de artifício, como anunciado.

Encerrado o prazo de defesa, o Procon irá instaurar procedimento administrativo para apurar eventual infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, no que couber, aplicar a penalidade cabível para o caso.

Réveillon Finish Brasília Opera Hall

Através das redes sociais, a empresa se defendeu das acusações, ainda que confirmando que, em um período da festa, houve realmente falta de bebidas em um dos bares em decorrência da alta demanda.

Confira a nota completa:

“Por meio deste comunicado, esclarecemos e reiteramos nosso compromisso em prestar informações transparentes acerca do evento Réveillon Finish. É importante salientar que, apesar de todos os esforços da organização, houve um lapso temporal específico no que tange à reposição de bebidas. Durante um determinado período, observou-se que um dos bares apresentou uma demanda mais intensa, resultando em uma distribuição desigual de bebidas em comparação aos demais.

Compreendemos que tal situação gerou um desconforto para alguns dos presentes, especialmente considerando que o evento teve momentos em que as pessoas permaneceram dentro do salão. A organização imediatamente mobilizou recursos e esforços para remanejar as bebidas e assegurar que o abastecimento fosse equilibrado e contínuo em todos os pontos de serviço.

É fundamental esclarecer que, para a realização deste evento, a organização optou por contratar serviços de terceiros especializados na prestação de serviços de alimentação e bebidas. Reconhecemos que, apesar de todos os preparativos e planejamento antecipado, houve falhas pontuais no que se refere à distribuição equânime de alimentos e bebidas em determinados momentos do evento.

Reiteramos nosso compromisso em aprender com as experiências vivenciadas e asseguramos que medidas serão tomadas para evitar ocorrências semelhantes em futuras edições. Agradecemos a compreensão, paciência e feedback daqueles que estiveram presentes e reiteramos nosso empenho em sempre buscar a excelência na entrega de serviços e experiências aos nossos participantes.”