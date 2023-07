GDF instala novos brinquedos em cinco parques infantis da Fercal

Os equipamentos beneficiados estão nos bairros Bananal, Boa Vista, Fercal II, Rua do Mato e Queima Lençol

No mês onde em que as crianças estão de férias, a população da Fercal ganhará um reforço no lazer para os pequenos. Nos próximos dias, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregará à comunidade cinco parques infantis completamente renovados. Os espaços ganharam novos brinquedos que foram adquiridos em uma ata da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) em parceria com a administração regional, com investimento de R$ 47 mil.

“A Novacap tinha uma ata para aquisição de parque infantil e foram contempladas as regiões de Samambaia, Fercal e Ceilândia. No caso da Fercal, o investimento veio de uma portaria conjunta da administração regional e da Novacap”, explica o assessor da Diretoria de Edificações da Novacap, Ronaldo Vinhal. Ao todo, são mais de 40 parquinhos.

Tratam-se de parques de areia que já existiam e que foram aparelhados com novos equipamentos. No bairro da Boa Vista, o espaço ganhou um escorregador, uma gangorra dupla e um balanço duplo. Já na região de Queima Lençol, a aquisição foi de um balanço duplo e um brinquedo de equilíbrio. No Bananal, foi instalado um forte apache de madeira, enquanto na Rua do Mato, um balanço bebê e um escorregador.

Além do trabalho de colocação dos novos equipamentos, os espaços passaram por limpeza, capina, pintura, substituição de areia e reforma de alambrados.

O administrador regional, Fernando Madeira, destaca a renovação feita nos parques da cidade: “Ao longo desses quatro anos e meio da gestão, reformamos os parquinhos infantis todos os anos, com pintura, solda e substituição de aparelhos, além de implantar novos parques”.

