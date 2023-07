Com investimento de R$ 18 milhões, Saúde entrega 64 equipamentos de anestesia de última geração

Medida faz parte dos esforços da secretaria para modernizar a rede. Aparelhos vão otimizar o atendimento em dez unidades hospitalares do DF

Equipamentos de anestesia de última geração vão otimizar os atendimentos à população do Distrito Federal em dez centros cirúrgicos e obstétricos de unidades hospitalares. Nesta terça-feira (4), a Secretaria de Saúde (SES-DF) entregou 64 aparelhos, que somam investimento de R$ 18 milhões para modernizar a rede.

Na entrega, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, reforça que os equipamentos auxiliarão o trabalho dos 270 anestesistas da pasta. “Anestesia é uma especialidade que não se faz só com conhecimento humano, também depende de uma máquina. O investimento vai trazer mais segurança aos trabalhadores e melhor qualidade de atendimento ao usuário.”

As unidades que receberão os itens são: os Hospitais Regionais de Brazlândia (HRBz), do Gama (HRG), da Asa Norte (Hran), de Taguatinga (HRT), de Planaltina (HRPl), de Samambaia (HRSam), de Ceilândia (HRC), de Sobradinho (HRS) e da Região Leste (HRL-Paranoá), além do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).

Os aparelhos são adequados para anestesia em todas as especialidades cirúrgicas e atendem a todos os pacientes, de recém-nascidos a obesos mórbidos. “A modernização do parque tecnológico é um esforço contínuo desta gestão, e as entregas serão ampliadas, pois três hospitais estão sendo construídos”, enfatiza Lucilene.

Mais segurança

A referência técnica distrital (RTD) de anestesiologia, Lucila Annie Baldiotti Farias, explica que o investimento possibilitará aos profissionais a aplicação de técnicas anestésicas mais seguras. Isso inclui monitorização mais precisa e completa durante procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.

As máquinas têm o diferencial de ter as medidas anestésicas e os parâmetros monitorizados interligados. “Todos esses recursos garantem estabilidade ao paciente e a detecção precoce de qualquer complicação, permitindo uma intervenção rápida e eficaz”, acrescenta Lucila.

Os aparelhos – totalmente automatizados e digitais – oferecem vaporizadores eletrônicos de agentes anestésicos. Segundo a RTD, há ainda a possibilidade de controle automático de fluxo de gases medicinais e de agentes anestésicos inalatórios, de acordo com as necessidades específicas de cada paciente.