GDF inicia tratativas para construção do Hospital Centro-Sul

Unidade deve ser erguida no Guará, em uma área de 70 mil m². Hospital beneficiará nove regiões administrativas

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou nesta sexta-feira (30) um edital de chamamento público para que empresas se manifestem interesse em realizar estudos para implantar e gerir o Hospital Centro-Sul. O objetivo é fazer uma parceria público-privada (PPP).

As empresas interessadas devem apresentar, até o dia 1º de junho, a documentação necessária para serem autorizadas a desenvolver os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica. A estruturação da proposta fica a cargo da Secretaria de Projetos Especiais que, em parceria com a Secretaria de Saúde, vai viabilizar a concepção do projeto.

Os documentos devem ser entregues das 08h às 18h, no endereço: Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília, mediante protocolo. Também poderão ser enviadas para [email protected], com cópia para [email protected], sem limitação de horário.

Para consultar os documentos necessários e o edital, basta entrar no site da Sepe.

Hoje, a população da região Centro-Sul tem apenas o Hospital Regional do Guará (HRGu) à disposição. O Centro-Sul abrange as seguintes regiões administrativas: Candangolândia, Cidade Estrutural e SCIA, Guará, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

A proposta de construção, aparelhamento, gestão e operação dos serviços médico-hospitalares da unidade foi apresentada pela Secretaria de Saúde. “A construção do Hospital Centro-Sul vai beneficiar uma população de mais de 370 mil pessoas”, analisou o Secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Mais sobre o hospital

O complexo hospitalar deve ser construído no Guará, ocupando uma área de 70 mil metros quadrados. A unidade, de acordo com estudos preliminares do GDF, deverá ser composta por um bloco hospitalar e um bloco ambulatorial (Policlínica, Centro de Apoio Diagnóstico, Central de Exames e Central de Laudos de Radiologia. A expectativa é de que sejam criados cerca de 400 leitos de internação, UTI adulto, diálise, pronto socorro e neonatologia.