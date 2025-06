GDF inicia plano de reformas de 11 feiras

O Governo do Distrito Federal deu início à primeira etapa do programa de manutenção das feiras públicas do DF. Está prevista a reforma de 11 feiras em diversas regiões administrativas.

A ação integra um plano mais amplo para contemplar 38 feiras, incluindo as permanentes, do produtor rural, shoppings populares e da Torre de TV.

Com investimento inicial de cerca de R$ 10 milhões, as obras começam logo após a emissão das ordens de serviço e das notas de empenho, previstas para as próximas semanas. Os contratos já foram assinados e têm validade de cinco anos, com renovação anual. A execução dos trabalhos está a cargo de quatro empresas locais, vencedoras da licitação que dividiu o projeto em 14 lotes.

Nessa fase, entram as seguintes feiras: Permanente da Candangolândia, Permanente do P Norte (Ceilândia), do Produtor (Ceilândia), Permanente do Paranoá, Permanente de São Sebastião, da Torre de TV, Permanente do Cruzeiro, Permanente do Gama, Shopping Popular do Gama, de Hortifrutigranjeiros de Planaltina, e Permanente da QNL/QNJ (Taguatinga).

A Feira Livre da Fercal deve ser a próxima a fazer parte da lista, em breve.

A escolha das 11 primeiras feiras foi feita com base em critérios de urgência e demanda estrutural. Reuniões de alinhamento já foram realizadas em cada local, com participação de representantes dos feirantes, das administrações regionais, das empresas responsáveis pelas obras e técnicos da Novacap. As empresas devem apresentar as planilhas orçamentárias com os detalhes técnicos até a próxima semana.

Entre os serviços previstos estão reforma e manutenção da cobertura, impermeabilização, atualização das redes elétrica, de esgoto e de águas pluviais, além de pintura geral, recuperação de banheiros, pisos e cercas. A proposta é garantir condições mais seguras, higiênicas e acessíveis para feirantes e frequentadores, valorizando o comércio popular e incentivando a economia local.

“Este é um investimento fundamental para valorizar o trabalho dos feirantes e proporcionar um ambiente mais seguro, limpo e acessível para a população. Com a reforma das feiras, estamos fortalecendo a economia local e preservando espaços tradicionais que fazem parte do dia a dia dos brasilienses”, afirmou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Além de melhorar as condições para os comerciantes, o programa também busca oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade ao público que frequenta esses espaços tão tradicionais. As reformas serão renovadas anualmente e mantidas ao longo de cinco anos.

