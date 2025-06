Floresta Nacional de Brasília comemora 26 anos

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) representou a Polícia Militar do Distrito Federal no evento que celebrou, neste sábado (14), os 26 anos da Floresta Nacional de Brasília (Flona).

Durante a comemoração, foram realizadas atividades de educação ambiental, com orientações sobre preservação dos recursos naturais e demonstrações do trabalho da PMDF na proteção da fauna e flora do Cerrado.

Representando a comandante-geral da corporação, coronel Ana Paula Habka, e o comandante do BPMA, tenente-coronel Adelino, o primeiro-tenente Cavalcante destacou a importância da cooperação entre forças de segurança, sociedade civil e órgãos ambientais. “A Polícia Militar é uma parceira ativa na defesa do meio ambiente e no fortalecimento da consciência ecológica”, afirmou.

Entre os momentos que mais chamaram a atenção do público, especialmente das crianças, esteve a aparição do mascote Lobo-Guará, símbolo das ações de preservação ambiental promovidas pelo batalhão.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)