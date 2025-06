PMDF detém homem em surto psicótico armado no Riacho Fundo I

Na manhã deste sábado (14), policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) detiveram um homem em surto psicótico que estava armado, no Riacho Fundo I.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, após a corporação ser acionada para investigar relatos de disparos de arma de fogo na QN 09, Conjunto 04.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem ferido por um tiro no braço. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e encaminhado ao Hospital de Base de Brasília.

O autor dos disparos, em surto, havia se trancado em um apartamento próximo. Após uma negociação, ele se rendeu e foi detido sem oferecer resistência. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver calibre .38, contendo uma munição deflagrada e duas picotadas.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo para avaliação médica, e o caso foi registrado em flagrante na 27ª Delegacia de Polícia.