Mesmo de folga, sargento do BOPE salva médico gravemente ferido em acidente na BR-060

O sargento Itamar, integrante do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), protagonizou um ato heroico na noite do último dia 6 de junho, ao salvar a vida de um médico gravemente ferido em um acidente de trânsito.

A colisão, envolvendo uma ambulância e um caminhão, ocorreu por volta das 19h, no km 21 da BR-060, sentido Brasília.

Mesmo estando de folga, o policial não hesitou ao presenciar o acidente. Ele imediatamente sinalizou a rodovia, prestou os primeiros atendimentos às vítimas e, ao acessar o interior da ambulância, encontrou o médico Ricardo Pinheiro com uma lesão grave na artéria braquial, sofrendo uma intensa hemorragia e em risco iminente de morte.

Sem perder tempo, o sargento correu até seu veículo, onde mantinha um kit de primeiros socorros, e realizou um torniquete que conseguiu conter o sangramento. A ação foi fundamental para manter o médico estável até a chegada da equipe de resgate.

“Não deu tempo nem de colocar luvas. A artéria braquial havia sido destruída. Apliquei o torniquete rapidamente, me sujei todo com o sangue dele”, contou o sargento.

A vítima foi encaminhada com urgência ao Hospital de Base, em Brasília, onde passou por cirurgia. De acordo com o cirurgião vascular que o atendeu, a intervenção do policial foi crucial para que o médico sobrevivesse.

O Dr. Ricardo segue internado, com boa recuperação. Em mensagens enviadas ao sargento, expressou profunda gratidão, destacando que é pai de quatro filhos, incluindo um recém-nascido. “Hoje estou convicto de que milagres existem e você foi escolhido para realizar esse milagre. Você tem meu agradecimento eterno”, escreveu. A irmã do médico também se manifestou: “Existem anjos enviados por Deus, e certamente você foi um deles”.

Emocionado com os depoimentos da família, o sargento Itamar afirmou: “É comovente. Muitas vezes a polícia é lembrada pela tragédia, mas, neste caso, será lembrada por salvar uma vida”.