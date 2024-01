GDF inaugura segunda unidade da UBS 6 de Santa Maria

Secretaria de Saúde planeja atender cerca de 8 mil pessoas das quadras 302, 303 e 304 da região administrativa

A governadora em exercício Celina Leão inaugurou oficialmente, nesta segunda-feira (08), a unidade II da Unidade Básica de Saúde (UBS 6) de Santa Maria. Ainda na solenidade, a chefe do executivo substituta assinou ordem de serviço para a construção do Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) na região.

O local destinado para abrigar a unidade II da UBS 6 era um antigo posto policial, na EQ 304/307, e precisou passar por reforma para conseguir atender cerca de 8 mil pessoas através das duas equipes de Saúde da Família (eSF). Em uma área construída de 450 metros quadrados, o novo ponto de atendimento da UBS 6 conta com quatro consultórios, salas de acolhimento, de curativos e de atendimento a agentes de saúde.

Além disso, a unidade tem à disposição da população uma farmácia com dispensa de medicamentos psicotrópicos. Serão atendidos no novo anexo da UBS 6 moradores das quadras 302, 303 e 304. Ao todo o Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Saúde (SES-DF), investiu R$ 673,907,87 na obra.

“Saúde e educação são realmente as áreas mais solicitadas pela população, com UBS e creches. Essa inauguração representa uma ampliação da UBS 6. Esse prédio estava inutilizado pela Polícia Militar, e dessa forma fizemos a transferência do patrimônio para a Secretaria de Saúde, e agora é a unidade II da UBS 6 porque a outra sozinha estava sobrecarregada”, comentou Celina.

O GDF planeja ainda a criação e inauguração de uma nova UBS em Santa Maria em 2024. “Nós vamos continuar trabalhando a cada dia mais nas áreas que as pessoas mais pedem que é saúde, educação, segurança e mulheres. Teremos mais uma UBS aqui e já será construído um novo CEPI na cidade porque é uma demanda antiga também da população”, completou a governadora em exercício.

A Secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, explicou a importância da ampliação da UBS 6 para a população de Santa Maria: “A UBS 6 da região já estava com um quantitativo de moradores que utilizavam a unidade além da capacidade das duas equipes que existem no local. Cada equipe cuida de 4 mil pessoas, no total o máximo que poderia ser atendido era 8 mil pessoas. Agora aqui será capaz de cuidar de mais 8 mil pessoas, totalizando 16 mil pessoas atendidas mensalmente”.

Os 130.970 moradores de Santa Maria também foram beneficiados com a assinatura de ordem de serviço da construção do Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI). O GDF planeja investir cerca de R$ 5,5 milhões com a obra, para atender aproximadamente, em período integral, 188 crianças. A creche contará com 10 salas de aula, refeitório e parquinho.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, celebrou a assinatura em conjunto com outras autoridades: “É um momento de bastante alegria participar dessa assinatura de ordem de serviço de mais um CEPI que será construído na 315. Logo vamos entregar também o da 201, e vem muito mais por aí. Nós não vamos parar, porque o governador Ibaneis disse que enquanto 100% das crianças não tiverem atendidas em creches nós vamos seguir construindo CEPI”.