Caminhão tomba na pista que vem da Ponte JK

Por volta das 12h desta segunda-feira (8), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência na pista que vem da Ponte JK, sentido Plano Piloto, onde um caminhão derrubou um poste e tombou, perto do viaduto do CCBB.

Os bombeiros precisaram interditar duas vias para atendimento, causando uma retenção no trânsito na chegada ao local do acidente.

Ainda não há a dinâmica do acidente, e nem informações sobre possíveis vítimas.