GDF inaugura City Tour Cívico gratuito para turistas e moradores conhecerem a história de Brasília

Com o objetivo de levar moradores e turistas a uma imersão pela história e pela arquitetura da capital federal, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com a Brasília Receptivo, criou o projeto turístico City Tour Cívico. A iniciativa foi inaugurada na manhã deste sábado (19) pelo governador Ibaneis Rocha em solenidade no Salão Branco do Palácio do Buriti durante a qual ele anunciou a gratuidade permanente do passeio turístico.

“Inicialmente seria um serviço gratuito só na primeira semana, mas eu pedi ao Cristiano [Araújo, secretário de Turismo] que fosse gratuito permanentemente”, revelou o chefe do Executivo. Serão investidos R$ 5 milhões pela Secretaria de Turismo (Setur-DF) para capitanear o acesso livre por meio de um chamamento público.

A extensão da gratuidade visa permitir o acesso da população de Brasília e de todo o Brasil à cultura cívica brasileira. “O governo vai fazer isso porque a maioria da população do Distrito Federal não conhece a capital da República. Só vem ao Plano Piloto para trabalhar e volta para suas residências, não tem oportunidade de conhecer os monumentos e não consegue criar essa identidade com a capital que tem tantas belezas”, completou o governador.

A ação integra o calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade – iniciado na quinta-feira (17) e com atrações até segunda (21) – e tem como proposta apresentar um novo olhar sobre Brasília, valorizando monumentalidade, diversidade e riqueza cívica.

“Nós programamos essa festa de 65 anos com muito carinho para a população, não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. O resultado está sendo visto com hotéis cheios. Conseguimos fazer uma boa negociação junto à associação dos hotéis aqui do Distrito Federal, com redução dos preços [35% de desconto durante o feriado] e nós já tínhamos reduzido o ISS, com a visão de que Brasília tem que se transformar numa cidade turística”, acrescentou Ibaneis Rocha.

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, ressaltou que o projeto é uma iniciativa importante para o turismo local, que estava carente de ônibus turísticos oficiais. “Estamos fazendo a retomada do turismo cívico para fortalecer o pertencimento e passar a história da capital e do sonho de Juscelino Kubitschek. Isso aqui é uma grande ferramenta para que a gente possa valorizar e contar a nossa história”, comentou.

Passeio

O governador Ibaneis Rocha participou do passeio inaugural ao lado de autoridades e da imprensa. Em uma versão reduzida, o circuito começou e terminou no Palácio do Buriti seguindo pelo Eixo Monumental até a Esplanada dos Ministérios. Um guia turístico ficou responsável por curiosidades e informações sobre a cidade.

“É uma experiência bastante interessante, mesmo para a gente que mora aqui, tem muita coisa ainda para ser contada e vista pelos guias que estão muito preparados. Então vale a pena esse city tour conhecendo, passando pelos principais monumentos da cidade, com explicações que certamente só engrandecem a população e criam esse vínculo ainda mais amoroso com essa que é a nossa capital da República”.

Presente também no tour inaugural, a vice-governadora Celina Leão comemorou a iniciativa. “Hoje temos a possibilidade de incentivar o turismo cívico com esse transporte, que para nós é muito importante. Lembrando que esses ônibus serão gratuitos de forma permanente para atender aquele turista que quer fazer esse passeio pelos nossos monumentos. Também estamos aqui incentivando outros tipos de negócios”.

O City Tour Cívico funcionará de terça-feira a domingo gratuitamente a partir da Torre de TV em três horários diários: 10h, 11h e 12h30, com inscrição pelo site Digital Ingressos. O percurso tem duração média de duas horas e será conduzido por guias profissionais bilíngues e trilíngues vinculados ao sistema Cadastur, que foram capacitados pela Setur-DF.

“Os turistas e a população do Distrito Federal vão poder ter acesso a um tour grande com paradas e descidas nos principais monumentos de Brasília, que é uma cidade monumental concebida por Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Athos Bulcão e Burle Marx ー todos esses grandes que fizeram Brasília. Então, a gente vai mostrar de forma explicativa em português, inglês e espanhol”, explicou a sócia e representante da Brasília Receptiva, Karine Câmara.

O circuito conta com marcos históricos, culturais e arquitetônicos da capital, como Congresso Nacional, Memorial JK, Praça dos Três Poderes, Palácio da Alvorada, Catedral Metropolitana, Praça do Buriti, Praça dos Cristais, Parque da Cidade e Esplanada dos Ministérios. Além disso, os participantes terão momentos para fotos, contemplação e lanche em paradas estratégicas.

Aniversário de Brasília

Com o tema O melhor tempo é agora, o aniversário de Brasília promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) terá uma programação diversificada. Até o dia 21, a população poderá usufruir dos programas Vai de Graça e Lazer Para Todos, que oferecem gratuidade no transporte público e no acesso ao Jardim Botânico e ao Zoológico de Brasília. Os shows ocorrerão a partir do dia 19 na Esplanada dos Ministérios reunindo atrações de renome nacional, como Léo Santana, Wesley Safadão, O Grande Encontro, Fagner, Mari Fernandez e Zé Neto & Cristiano, e artistas locais, a exemplo dos grupos de pagode Menos É Mais, BenzaDeus e Doze por Oito, durante três dias.

Os equipamentos públicos culturais prepararam um calendário especial. Cine Brasília, Teatro Nacional Claudio Santoro e o Museu Nacional da República terão atrações gratuitas de 19 a 21 de abril, com curadoria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Eventos religiosos também integram a programação. Este ano, a Via Sacra ocorreu na sexta-feira (18), no Morro da Capelinha, com participação efetiva dos órgãos do GDF. A missa em ação de graças a Brasília será celebrada na segunda-feira, às 10h, pelo arcebispo Dom Paulo Cezar na Catedral Metropolitana de Brasília.

Gastronomia e esporte complementam a festividade, com os festivais Restaurant Week, entre 14 e 27 de abril, Comida di Buteco, com programação de 11 de abril a 4 de maio, e a Maratona Brasília, nos dias 20 e 21.

City Tour Cívico

Data: Funcionamento de terça a domingo

Horários: 10h, 11h e 12h30 (duração média de 2h)

Embarque: Torre de TV

Inscrição gratuita: digitalingressos.com

Informações: www.brasiliareceptivo.com.br

Itinerários

Itinerário 1: Feira da Torre, Estádio Nacional de Brasília, Ginásio Nilson, Planetário de Brasília, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Memorial dos Povos Indígenas, Memorial JK, Praça do Cruzeiro, Quartel General do Exército, Praça dos Cristais, Catedral Rainha da Paz, Câmara Legislativa, Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Setor Hoteleiro Sul, Praça Burle Marx, Rodoviária do Plano Piloto, SESI Lab, Biblioteca Nacional de Brasília, Museu da República e Catedral Metropolitana de Brasília. Embarque: Torre de TV;

Itinerário 2: Ministérios, Palácio Itamaraty, Supremo Tribunal Federal e Praça dos 3 Poderes / Espaço Lucio Costa;

Itinerário 3: Casa de Chá;

Itinerário 4: Palácio do Planalto, Teatro Nacional e Conjunto Nacional. Desembarque: Torre de TV.

Com informações Agência Brasília