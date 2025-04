Das grandes obras ao Vai de Graça, Brasília reinventa a mobilidade com foco em segurança e agilidade

Presidente que concretizou a construção de Brasília, Juscelino Kubitschek também foi um dos propulsores do aumento da indústria automobilística no país. Por essa razão, era natural que a capital federal, pensada para abrigar, no máximo, 500 mil habitantes, fosse desenhada para carros, repleta de vias expressas e com poucos cruzamentos e semáforos.

O tempo mudou e Brasília também. Hoje, o pedestre e o transporte coletivo são os protagonistas da mobilidade brasiliense. Com 2,8 milhões de habitantes – cinco vezes mais que o planejado inicialmente –, a cidade projeta o futuro sem esquecer o passado, com a renovação da frota de ônibus, o retorno dos zebrinhas e a expansão do metrô, entre outras ações, junto a obras que facilitam o trânsito de todos, como rodoviárias, passarelas e viadutos.

“São ações importantes para melhorar a qualidade de vida da população. Todas as vezes em que terminamos uma obra viária, estamos devolvendo vida para as pessoas. O tempo que levariam parados no trânsito é o tempo que é acrescentado ao dia a dia”, assinala o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Uma das maiores novidades implementadas por este Governo do Distrito Federal (GDF) é o programa Vai de Graça, válido para ônibus e metrô aos domingos e feriados. A gratuidade, além de dar uma folga para o bolso dos cidadãos, também estimula a circulação nos espaços públicos e comércios, democratizando a oferta de lazer e desporto disponível no Quadradinho.

“O primeiro grande objetivo é a inclusão social. Existem muitas famílias em situação de vulnerabilidade econômica que sentem o impacto do custo de deslocamento para lazer, turismo, cultura e até mesmo para atividades relacionadas à geração de renda. Ao disponibilizar transporte gratuito, sem limitação de acesso, oferecemos a oportunidade para que essas famílias conheçam Brasília e otimizamos a frota disponível, com mais pessoas usando os ônibus e o metrô”, destaca o secretário.

Segundo Zeno Gonçalves, houve um aumento de 60% no número de passageiros aos domingos. Nos demais dias da semana, com destaque para os sábados, o acréscimo foi de 11%. “As pessoas estão conhecendo mais o transporte público. Muitas começaram a utilizá-lo porque é gratuito no domingo e nos outros dias perceberam que o sistema funciona – isso gera um efeito muito positivo e provoca o desafio de melhorar o sistema e aumentar a oferta, o que é muito bom, pois o papel do governo é prover um serviço de qualidade para todos”.

“Tivemos aumento de apenas 3% na frota aos domingos, demonstrando que o impacto no custo é pequeno diante dos grandes resultados alcançados: aumento da satisfação, crescimento da demanda e, a médio e longo prazo, redução no custo do sistema”, observa. “Com mais usuários utilizando o sistema e a mesma frota, o valor da tarifa técnica diminui, pois o custo total permanece o mesmo. Ao aumentar a quantidade de passageiros, aumentamos a arrecadação e reduzimos o valor por viagem pago às empresas. A economia também já começa a sentir esse impacto. O comércio, por exemplo, está sendo dinamizado aos domingos, e isso atrai ainda mais usuários para o transporte público.”

Incentivo à ocupação das cidades

São inúmeros os depoimentos de cidadãos que aproveitaram a gratuidade dos coletivos e do metrô para visitar amigos e familiares, comparecer a compromissos ou curtir a programação dos equipamentos públicos. “Foi muito legal passear no Eixão do Lazer com minha filha, sem pagar passagem. É um dinheirinho que pode parecer pouco, mas no final do dia faz diferença – podemos usar para comprar uma comida, uma bebida, ajudando o comércio, inclusive”, conta a auxiliar de loja Patrícia Canguçu, 27 anos.

Moradora de Samambaia, ela observa a importância da medida para quem deixaria de circular na cidade por conta do valor da tarifa. “Realmente, aumenta o acesso das pessoas aos lugares. E também tem pessoas como eu que trabalham aos domingos e podem economizar. É um dinheiro que fica no vale-transporte, mas que eu posso usar em outro dia”, avalia Patrícia. “Já estou me planejando para ir ao Parque Ana Lídia e à Torre de TV com a minha filha na próxima vez que estiver de folga no domingo”.

A gratuidade também mudou a programação dos finais de semana da professora Eliana Fernandes Nunes, 46. “Tenho ido ao mercado, a feiras mais distantes de casa e à casa da minha mãe, em Ceilândia. Como eu moro no Paranoá Parque, não é sempre que conseguia ir lá por conta do preço da gasolina e do tanto que eu gastaria com passagem, já que vamos eu, meu marido e meus três filhos”, relata.

Com o Vai de Graça, as visitas aumentaram. “Quando é domingo, já acordo cedo, animada para andar de ônibus sem pagar nada. É maravilhoso, muito bom mesmo. Era um gasto de R$ 55, ida e volta, que hoje fica para compras para casa e até para a gente aproveitar na rua”, revela Eliana. “É um programa muito importante: serve para inclusão social, estimula o comércio e reduz o uso de carros – eu mesma deixo o meu em casa para economizar –, e ainda por cima fortalece o convívio em comunidade e incentiva a cultura e o lazer”.

Lançado no final de fevereiro, o Vai de Graça impulsionou a circulação das pessoas durante o Carnaval, com mais de 2,5 milhões de acessos nos ônibus e metrô em quatro dias de folia, e foi implementado na data da final do Candangão 2025. A gratuidade também estará em vigor no aniversário de Brasília, do dia 17 ao 21.

Além disso, enquanto sete capitais brasileiras iniciaram o ano de 2025 com reajustes nas tarifas de ônibus, o Distrito Federal optou por manter os valores atuais das passagens até o final de 2026. O último reajuste foi feito no início de 2020, de 10%, inferior ao aplicado em outras gestões, quando os valores chegaram a subir até 50%.

Agilidade e segurança

Para reinventar a mobilidade brasiliense, este GDF também investe na construção e reforma das rodoviárias, com o objetivo de proporcionar acessibilidade, conforto e segurança tanto para os passageiros como para os motoristas, cobradores e comerciantes que atuam nos locais. Desde 2019, foram entregues as unidades de Sobradinho, Santa Maria, Sol Nascente, Itapoã, Varjão e Gama, inaugurada em fevereiro deste ano. O espaço da Brazlândia também passou por uma reforma completa.

Os circulares que rodam em Sobradinho são os principais meios de locomoção da diarista Sara Soares, 50, que frequenta a rodoviária da cidade semanalmente. Ela recorda como era a estrutura antes da reforma, inaugurada em maio de 2020 com investimento de mais de R$ 6,3 milhões. Por lá, são 22 linhas que registram uma média de 18 mil embarques diários, conectando os moradores a destinos dentro e fora do DF. “Era um ambiente precário, sem nenhuma organização; e agora está muito melhor, mais ajeitado, com mais segurança”, diz.

Sara observa que as ações voltadas para mobilidade, de fato, melhoram o dia a dia da população. Ela também já utilizou a gratuidade dos coletivos aos domingos e feriados para ir trabalhar, em Vicente Pires. “Daqui até lá, quando estou sem o Cartão Mobilidade, gasto R$ 22. No domingo que tive que ir, foi de graça. Fiquei muito feliz quando vi o R$ 0 ao passar o cartão de débito. É muito importante, principalmente para as pessoas com baixa renda”, celebra.

Assim como a nova rodoviária, o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci também levou mais segurança para a população de Sobradinho, entre pedestres e motoristas. O feirante Josivaldo Santos, 49 anos, passa por lá todos os dias e conta que o engarrafamento diminuiu drasticamente após a construção, minimizando o risco de acidentes e colisões. “Melhorou demais a nossa vida. Aumentou o espaço para os carros e organizou para os pedestres”, diz.

Mais um benefício foi a redução do tempo parado no trânsito, perceptível tanto para veículos individuais como coletivos. “Antes eu levava de 1h10 a 1h20 para ir de Formosa, onde eu moro, até a Feira de Sobradinho, meu trabalho. Agora são 50 minutos. É um tempo a mais com a família, para descansar, fazer uma caminhada”, disserta Josivaldo sobre o complexo inaugurado em 2023 com investimento superior a R$ 33,2 milhões, que beneficia mais de 100 mil motoristas diariamente.

Outras ações

O retorno dos zebrinhas e a ampliação do serviço para mais regiões administrativas também são um marco para a mobilidade do DF. O Transporte de Vizinhança atende Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Cruzeiro, Lago Sul, Paranoá, Plano Piloto, São Sebastião, Sol Nascente/Pôr do Sol, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga, Vicente Pires e Park Way. A frota conta com 55 veículos, distribuídos em 23 linhas, que registram um total de 481 viagens por dia útil, 156 aos sábados e 54 aos domingos, ultrapassando 690 viagens durante a semana.

A concessão da Rodoviária do Plano Piloto, a renovação da frota de ônibus, a construção e manutenção de mais de 500 abrigos para passageiros e a digitalização do sistema de passagens foram outras realizações deste GDF. Todas as linhas urbanas deixaram de receber pagamento em dinheiro, resultando em maior segurança nos ônibus, embarques ágeis e viagens mais rápidas.

Destacam-se, ainda, a autorização da expansão do metrô para Samambaia, com investimento de mais de R$ 319 milhões para construção de duas novas estações. Além do lançamento do programa Vai de Bike, que prevê a construção de 325 km de ciclovias. Com isso, a malha cicloviária do DF, que fechou 2024 com 710 km de vias, deve ultrapassar 1.000 km nos próximos anos, posicionando Brasília como a capital com mais ciclovias do país. Estas e outras ações contribuem para o título de capital com melhor qualidade de vida do país, mostrando que o benefício da população é a principal prioridade deste GDF.

Com informações Agência Brasília