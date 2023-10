Estudantes da UnDF recebem primeira parcela do auxílio financeiro

Os benefícios concedidos visam garantir a permanência dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade

Os 112 estudantes da Universidade do Distrito Federal Professor Amaury Maia Nunes (UnDF) selecionados em edital lançado pela instituição no âmbito da Política de Assistência Estudantil (PAE) receberam, nessa segunda-feira (02), a primeira parcela dos auxílios financeiros.

Os benefícios concedidos visam garantir a permanência dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade. O dinheiro foi depositado na conta do Banco de Brasília (BRB) dos estudantes. O investimento, de aproximadamente R$ 77 mil, é dividido em 108 auxílios-permanência, no valor de R$ 660; 14 auxílios-transporte, no valor de R$ 300; e três auxílios-creche, no valor de R$ 485.

Simone Benck, reitora pro tempore da UnDF, observa que, no Brasil, as políticas de permanência, de modo geral, são avaliadas como alternativa de respostas à evasão e ao desempenho estudantil. “A UnDF ousa ao propor uma política de permanência e humanização desde o início de suas atividades acadêmicas. Acreditamos que este investimento em assistência estudantil fortalecerá a dedicação, o sentimento de cidadania e de pertencimento à universidade distrital, indo além do combate à evasão tão inerente à educação superior”, afirmou.

Daniel Louzada, diretor da Diretoria de Assistência Estudantil e Humanização da UnDF, explica que o programa é resultado do trabalho, de mais de um ano, de diferentes setores da universidade, coordenados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Estudantil (Produni), e foi tratado como prioridade para, com outras iniciativas, oferecer condições de permanência a estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. “O momento é de comemoração e de agradecermos a todos que, dentro e fora da UnDF, contribuíram para essa conquista. Quero parabenizar a cada estudante contemplado, suas famílias e reafirmar nosso compromisso com a construção de um ambiente universitário justo, democrático, inclusivo e humanizado”, destacou o diretor.

O estudante do curso de pedagogia Thiago Mateus Sena mora na cidade goiana de Formosa. Ele foi contemplado com os auxílios permanência e transporte, o que corresponde a R$ 960 por mês. “Esses auxílios são muito importantes para mim porque, como não sou daqui de Brasília, ficaria um pouco difícil me manter financeiramente. Então, com a ajuda da universidade, será mais tranquilo conseguir concluir o meu curso”, ressaltou.

Para Eliabe Selva, estudante do curso de tecnologia em produção cultural, o auxílio estudantil é um dos pilares da inclusão acadêmica. Morador do Jardim Ingá, distrito de Luziânia, região do entorno do Distrito Federal, o universitário também foi contemplado com os auxílios permanência e transporte. Ele argumenta que o benefício permite atenuar as dificuldades cotidianas e que abre espaço para o foco nos estudos, projetos e desenvolvimentos que impactam não só a vida pessoal do estudante beneficiário, mas, também, o seu círculo familiar, a economia e até mesmo a qualidade da universidade.

“Não tem nada mais poderoso do que o duplo investimento em educação e no combate às desigualdades. Além do mais, acredito que todo estudante deseja empreender, mas não encontra o conforto econômico necessário para condicionar a mente neste tipo de tarefa inovadora. Não se inova, empreende ou se muda o mundo com insegurança alimentar, dificuldades financeiras ou sem acesso à mobilidade urbana, e este tipo de assistência combate exatamente esses problemas”, complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Política de Assistência Estudantil (PAE)

O edital de Seleção Unificada para Auxílios Estudantis destinado aos estudantes matriculados na UnDF foi lançado em julho deste ano e o resultado publicado em agosto. Ao todo, foram oferecidas 148 vagas distribuídas em três modalidades: auxílio-permanência, auxílio-transporte e auxílio-creche. Os benefícios integram a Política de Assistência Estudantil. Deste total, 112 estudantes cumpriram os requisitos previstos no edital.

O auxílio-permanência é destinado à moradia, à alimentação e aos gastos básicos dos estudantes. O valor mensal a ser repassado é de R$ 660 pelo prazo de 12 meses.

Já o auxílio-transporte tem a finalidade de oferecer auxílio no valor de R$ 300 para o pagamento de passagens rodoviárias aos estudantes de baixa renda moradores do entorno do Distrito Federal, que não tem acesso ao programa Passe Livre da Secretaria de Mobilidade do GDF. O auxílio destina-se ao deslocamento diário entre a residência do estudante e o campus universitário e será pago mensalmente.

O auxílio-creche é destinado aos estudantes que possuem a guarda ou são responsáveis legais de criança com a idade de 0 a 5 anos que ainda não tenha sido contemplada com vaga na rede pública de ensino (creche e pré-escola) do DF ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Ride). O auxílio, no valor de R$ 485, será pago mensalmente e terá duração máxima de 12 meses, incluindo os períodos relativos às férias e recessos legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A consulta ao local para a retirada do cartão Auxílio Estudantil pode ser feita no site da UnDF e também na plataforma GDF Social. Em caso de dúvidas, problemas técnicos com o cartão ou acesso ao crédito, os estudantes devem encaminhar a solicitação para o e-mail [email protected].

As informações são da Agência Brasília