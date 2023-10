GDF recebe doações de brinquedos para crianças em vulnerabilidade social

Campanha Vem Brincar Comigo arrecadou, nesta terça-feira (3), com drive-thru solidário cerca de 14 mil presentes

O Governo do Distrito Federal (GDF) recebe doações, até o dia 10 de outubro, para a 4ª edição da Campanha Vem Brincar Comigo. O drive-thru solidário para contribuição de brinquedos realizado, nesta terça-feira (3), arrecadou mais de 14 mil presentes para as crianças, em frente ao Palácio do Buriti.

A campanha foi idealizada, em 2019, pela primeira-dama do DF, Mayara Rocha, com foco em presentear crianças em situação de vulnerabilidade social da capital do país com brinquedos novos ou usados que estejam em boas condições.

No ponto de Mayara, a Campanha movimenta o comércio local, além de falar sobre a educação através de um brinquedo: “O mais importante da Campanha é passar para a sociedade que a base do desenvolvimento de uma criança está no brinquedo. Então a gente precisa trabalhar toda questão cognitiva, intelectual, emocional e relações das crianças. Até o diagnóstico de uma patologia pode acontecer através de um brinquedo. Então é importante passar para a sociedade que essa porta de acesso do governo é que faz a diferença. Quem vai fazer a diferença com a doação de um brinquedo será a sociedade civil”, afirma Mayara.

Neste ano, a Campanha entrou para o calendário oficial do GDF. A última edição, em 2021, arrecadou mais de 16 mil brinquedos. Os presentes serão entregues no dia 12 de outubro, nas áreas mais vulneráveis do Distrito Federal. “Esse gesto, por mais simbólico que ele possa ser, tem um significado muito grande na vida das crianças do DF que serão alcançadas com essa alegria de poder receber, no Dia das Crianças, um presente, um brinquedo, por mais simples que seja. Muitas vezes, essa contribuição vai ser o único presente que eles vão receber ao longo do ano”, disse o governador Ibaneis Rocha.

Os interessados em doar, ainda podem realizar a contribuição em algum dos pontos de doação do GDF: no Palácio do Buriti, nos órgãos do Governo do Distrito Federal, nas administrações regionais e nos batalhões da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Os brinquedos novos podem ser doados em suas próprias embalagens. Já os usados, devem ser higienizados com álcool 70% e colocados em um saco plástico transparente para sua fácil identificação. A Campanha teve início em 31 de agosto e segue até o dia 10 de outubro. Sendo a iniciativa coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, ligada ao gabinete da primeira-dama.