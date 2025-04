GDF entrega mil certificados a alunos do Brasil.IA no Riacho Fundo II

Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, a expansão da inteligência artificial tem gerado novas oportunidades no mercado de trabalho. “O avanço da IA possibilitou uma enorme expansão do setor tecnológico, criando diversas novas carreiras em diferentes áreas. Apenas aqui no DF, existem cerca de 30 mil vagas abertas atualmente”, destaca.

O deputado federal Fred Linhares também acompanhou a entrega e ressaltou o potencial do setor de tecnologia. “O mercado de tecnologia está em plena expansão e há uma grande demanda por profissionais qualificados. Essa formação abre portas, cria oportunidades e pode mudar a trajetória de muita gente”, disse.

Desde janeiro, o Brasil.IA já atendeu alunos de 16 regiões administrativas ao longo de quatro ciclos: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Santa Maria, Brazlândia, Vicente Pires, Estrutural, Candangolândia, Arapoanga, Riacho Fundo, Samambaia, Sobradinho II, Paranoá, Arniqueira, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo II e Recanto das Emas.

Aos 31 anos, Wannessa dos Santos Ferreira Alves enfrentava não apenas a vulnerabilidade social, mas também uma intensa crise de ansiedade que a afastava dos estudos e dos sonhos. Ao entrar no Brasil.IA, ela encontrou um ambiente de acolhimento, aprendizado e transformação. As oficinas despertaram nela algo essencial: esperança. Hoje, Wannessa voltou a estudar, está mais feliz e confiante de que é possível mudar de vida.

Alfredo Campos, 60 anos, prova que nunca é tarde para aprender. Aposentado e morador de Arniqueira, ele decidiu se inscrever nas oficinas do Brasil.IA e teve sua vida transformada. Aprendeu sobre novas tecnologias, se conectou com o mundo digital e, mais do que isso, renovou sua vontade de seguir aprendendo. Hoje, Alfredo acompanha com entusiasmo cada novidade e mostra que inclusão digital é também sobre pertencimento, dignidade e futuro para todas as gerações

Até o momento, 1.656 alunos já participaram das oficinas gratuitas nas áreas de Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Games, Internet das Coisas (IoT) e Big Data. As inscrições para a quinta etapa, que atenderá moradores do Gama, Planaltina, Água Quente e Sobradinho, estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do projeto.

*Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF)