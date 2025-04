Eventos alteram o trânsito no feriado de 1° de maio

Em razão da Corrida 100% Você que será realizada nesta quinta-feira (1°/5), as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções no Parque da Cidade, na Asa Sul, a partir das 6h30.

Imagens: Divulgação/Detran-DF

O evento contará com percursos de 10 km e 5 Km, com a largada e a chegada no estacionamento n° 7. No trajeto de 10 km os corredores darão uma volta completa no Parque da Cidade, pela via interna, sentido horário.

Já o percurso de 5 km seguirá para o viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). No trecho entre o estacionamento n° 7 e o viaduto, a via será compartilhada entre veículos e corredores. Os agentes de trânsito farão o fechamento da tesourinha de acesso da EPIG para o Sudoeste. Também será interditado o acesso dos veículos do Sudoeste, na altura da Quadra 105, para o Parque da Cidade.

Durante o evento, as equipes do Detran-DF utilizarão redutores de velocidade na via e farão o patrulhamento na região para coibir infrações e garantir a segurança viária. A previsão é que o tráfego de veículos seja liberado após o término da corrida.

