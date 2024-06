GDF e Natiruts se unem em solidariedade à população do Rio Grande do Sul

A despedida do Natiruts gerou uma parceria entre a banda e o Governo do Distrito Federal (GDF), um ato de solidariedade ao Rio Grande do Sul. Após quase 30 anos de carreira, a banda realiza a última turnê. Brasília recebe o show, no sábado (8), na Arena BRB. A parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) ajuda a população afetada pelas inundações no estado.

Quem doar 2 quilos de alimentos não perecíveis – exceto sal ー pode retirar até dois ingressos, na sede da Setur, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Serão disponibilizados 1,5 mil ingressos por dia para cadeira superior até sexta-feira (7), das 10h às 17h. Pessoas a partir de 16 anos podem fazer a retirada. Toda a arrecadação será enviada para os desabrigados no Rio Grande do Sul.

De acordo com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, a distribuição de ingressos em troca de arrecadação de alimentos tem como objetivo amenizar a tragédia que acometeu a região.

“Temos confiança de que todos os ingressos serão resgatados, permitindo que doemos cerca de 10 mil quilos de alimentos para as regiões afetadas pelas enchentes. A banda Natiruts, com quase 30 anos no cenário musical, inicia sua turnê de despedida dos palcos, marcando sua solidariedade com a população do RS”, destaca o secretário.

A ação já é um sucesso e devido à alta procura foram disponibilizados 4,5 mil ingressos no primeiro dia de retirada, terça-feira (4). Isso resultou em mais de 5 toneladas de alimentos arrecadadas. Serão distribuídas senhas e quem quiser pode fazer o pré-cadastro clicando aqui. Mas atenção: o pré-cadastro não garante o ingresso e tem como objetivo agilizar a retirada na Setur.

*Com informações de Ana Paula Siqueira, da Agência Brasília