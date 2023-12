Desligamento de água em áreas do Recanto das Emas nesta terça (5)

A partir das 7h30, interrupção no fornecimento será necessária para trabalhos de manutenção da Caesb na região

Nesta terça-feira (5), conjuntos da Quadra 300 do Recanto das Emas terão o abastecimento de água interrompido das 7h30 às 16h. O desligamento programado ocorrerá para que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) faça serviços de manutenção no abastecimento da região.

A suspensão será na Quadra 300, nos seguintes endereços:

→ Conjuntos 1 ao 42;

→ Conjunto 43 – lotes 1 a 8 e 13 a 18;

→ Conjunto 44 – lotes 6 ao 9;

→ Conjunto 45 – lotes 1 ao 7 e 14 a 17;

→ Conjunto 46 – lotes 1 a 6 e 21 a 24;

→ Conjunto 47 – lotes 11 a 14;

→ Conjunto 48 – lotes 1 a 16 e 37 a 40;

→ Conjunto 51 – lotes 12 a 18; e

→ Conjunto 53 – lotes 13 a 25.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. Mais informações pelo número: 115.

Com informações da Agência Brasília