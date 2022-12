GDF doa roupas novas para pessoas em situação de vulnerabilidade

Executada em parceria da Secretaria de Governo com o Corpo de Bombeiros, ação beneficia moradores de 13 regiões administrativas

Ao longo desta semana, a Secretaria de Governo (Segov) vem atuando junto a comunidades do DF. O trabalho já contemplou 13 regiões administrativas. A ação da Segov partiu de uma doação feita pela Receita Federal ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) de um lote de quase 8 mil roupas novas apreendidas em ação fiscalizatória.

Parte do material doado à corporação foi repassada à Segov para ajudar na distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia e Estrutural foram as cidades que mais receberam os donativos. As regiões foram duramente atingidas pelas chuvas de novembro e dezembro.

“Nós dependemos dessas ações sociais para manter a instituição”, afirma a presidente do Instituto Maria do Barro, em Planaltina, Idalete Silva. “Quero agradecer em nome das mulheres e suas famílias que foram beneficiadas. Cerca de 150 pessoas receberam roupas novinhas. Este governo é o que mais apoiou a nossa instituição.”

As doações foram feitas por meio de 36 entidades assistenciais cadastradas em órgãos do GDF. São associações comunitárias e cooperativas das regiões do Sol Nascente, Ceilândia, São Sebastião, Sobradinho II, Planaltina, Paranoá, Fercal, Recanto das Emas, Santa Maria, Samambaia, Estrutural, Itapoã e da Vila São José, em Taguatinga.

Cada entidade recebeu cerca de 400 peças de roupas para adultos, jovens e crianças, informa a chefe da Unidade de Projetos Especiais da Segov, Elisabete Guilherme. “São camisetas, calças, bermudas, casacos e roupas íntimas”, detalha. “No Sol Nascente, por exemplo, foram agraciadas famílias que perderam suas casas nas chuvas torrenciais de novembro”.

Ano novo com roupa nova

Integrante de um grupo atendido por uma rede de proteção formada por órgãos do GDF, a artesã Aecione Pereira de Lira também comemora a ação: “Eu tenho 12 filhos, e esta doação veio em boa hora”, afirma ela. “Não temos condições de comprar, e agora meus filhos vão passar o ano-novo com roupas novas”.

O secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, lembra que esta ação é mais uma iniciativa do GDF para atenuar as dificuldades de muitas famílias que passam por um momento delicado de escassez e adversidades.

A Associação para o Desenvolvimento da QNQ de Ceilândia foi uma das entidades agraciadas para receber as doações. “Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que ia receber as roupas”, contou a presidente da associação, Dormeci dos Santos, conhecida pelas colchas de retalhos que confecciona para doar a pessoas necessitadas. “Juntei com as colchas que fiz e levei para famílias carentes do Sol Nascente”. Ela agora vai produzir mais colchas e preparar kits com peças que sobraram para doar a outras famílias.

Com informações da Agência Brasília