Taguatinga recebe 1º seminário de dança

O 1º Seminário de Dança de Taguatinga trará workshops para alunos das escolas públicas do Centro de Ensino Infantil 08

Nesta semana, Taguatinga receberá um projeto cultural artístico que consiste em levar, para a comunidade, diversas modalidades de dança.

O 1º Seminário de Dança de Taguatinga trará workshops para alunos das escolas públicas do Centro de Ensino Infantil 08 e do Centro de Ensino Fundamental 11 de Taguatinga, com objetivo de utilizar a arte da dança como aprimoramento social e humano, ampliando a cultura artística no Distrito Federal.

Também haverá uma mostra de dança com grupos convidados e entrada gratuita, no teatro do SESI – Yara Amaral. O projeto contará com intérprete em Libras nas aulas e nas apresentações, que inclusive terão rampas e corrimões para acesso de todos. Entre os grupos de dança da mostra, 3 são de Pessoas com Deficiência (PcD).

Os apoiadores do projeto são o Fundo de Apoio à Cultura, CTS produções, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Incentivem e Escola de Dança Noara Beltrami.

Serviço:

1º Seminário de Dança de Taguatinga

Workshops dias 2 e 3 de junho; Mostra de Dança gratuita dia 4 de junho às 16h.