GDF divulga lista de aprovados para professores substitutos

Esses profissionais serão convocados para o exercício de docência nas escolas da rede pública do DF em casos de suprimento

Os docentes que prestaram concurso para professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal já podem conferir o resultado final. A relação dos aprovados foi publicada nesta segunda-feira (31), no Diário Oficial do DF. Confira aqui.

Os aprovados irão integrar o banco reserva da Secretaria de Educação. Esses profissionais serão convocados para o exercício de docência nas escolas da rede pública do DF em casos de suprimento de carências decorrentes de afastamentos legais de professor efetivo da secretaria.

Essas carências são motivadas pelo impedimento temporário do professor efetivo nos casos previstos na legislação, tais como afastamentos por motivo de licenças médicas do próprio servidor ou de pessoa da família.

Outra possibilidade de contratação de professor substituto é a falta do professor efetivo por motivo de falecimento ou exoneração do cargo efetivo, enquanto se providencia a nomeação de outro professor efetivo para que o estudante não fique sem aula.

Passo a passo

O processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores teve o edital publicado em setembro de 2021 e a prova realizada em dezembro do mesmo ano. A banca examinadora responsável pelo certame foi a Quadrix.

Os aprovados podem acompanhar as próximas etapas no site da Secretaria de Educação, onde serão divulgadas todas as informações sobre o processo seletivo, além de orientações para os professores.

As informações são da Agência Brasília